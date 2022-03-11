ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Mart 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks, Rusya- Ukrayna savaşını değerlendirdi:

"Bu sadece Ukrayna ulusuna karşı topyekün bir savaş değil, aynı zamanda haksız bir savaş"

"(Rusya-Ukrayna- Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı) Şu anda diplomatların (savaşın sona erdirilmesinde) başarı elde etmesi için muhtemelen çok erken. Ama başlı başına, Türkiye'nin bu toplantıyı düzenlemesi çok iyi oldu ve bunu yapmaya devam etmeli çünkü Türkiye saygın bir ülke."

(Nazlı Yüzbaşıoğlu/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine arazileri üreticinin desteklenmesi için de kullanılıyor

Toplam 90 milyon metrekare Hazine taşınmazı, 3 yıllık dönemde tıbbi, aromatik ve süs bitkileri yetiştiriciliği, çeşitli türlerde ağaçlandırma ile hayvancılık amaçlı olarak üreticiye kiralanacak

Topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla 2022-2024 döneminde 30 milyon metrekare tarım arazisinin ilana çıkarılması hedefleniyor

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Demokrasiye vurulan ikinci darbe: 12 Mart Muhtırası

Türk demokrasi tarihinde, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra sivil siyasete yapılan "ikinci müdahale" olarak anılan 12 Mart 1971 Muhtırası'nın üzerinden 51 yıl geçti

Başbakan Süleyman Demirel'in istifa etmek zorunda kaldığı bu süreçte Türkiye "ara rejim" dönemine girerken, çok sayıda işkence ve kötü muamele iddiası ortaya atıldı, demokrasi kaybedildi, temel hak ve özgürlükler ağır yara aldı

(Barış Gündoğan/Ankara)

4- Türk tarımında üretim ve verimlilik dijital teknolojilerle artacak

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, hasat tahmininden kuraklıkla mücadeleye, rekolte hesabından tarım ve hayvancılıkta kalitenin artırılarak işletme giderlerinin düşürülmesine kadar çeşitli alanlarda dijital teknoloji projelerine odaklandı

TAGEM Genel Müdürü Nevzat Birişik:

"Sensörlerle donatılmış tarım aletleri ve alanlarıyla çiftçilere hangi alanda, ne tür gübre kullanmaları gerektiği, hava koşulları, bitkinin ihtiyacı olan mineral ve sulama miktarı, toprağın durumu, tahmini hasat zamanı gibi konularda detaylı bilgi vererek, verimin en üst düzeye çıkartılmasını hedefliyoruz"

(Zeynep Duyar Canlı/Ankara)

5- Yaptırım kıskacındaki Rus ekonomisini zor bir dönem bekliyor

Rusya Ekonomi Okulu Profesörü Oleg Şibanov:

"Bazı daha az önemli yaptırımların kaldırıldığı temel senaryoda, ekonomik aktivitenin yaklaşık yüzde 10 azalması ve enflasyonun yüzde 10'un üzerinde olması beklenebilir"

Oxford Economics Başekonomisti Adam Slater:

"Rusya'nın ihracat gelirleri, resmi yaptırımlar ve şirketlerin gönüllü olarak uyguladığı yaptırımlar nedeniyle düşüyor. Bu durum da Rusya'yı potansiyel olarak döviz artırma açısından oldukça önemli sorunlarla karşı karşıya getiriyor"

(Nuran Erkul Kaya/ Emre Gürkan Abay/Moskova)

6- Savaşın ortasında kalan 4 kardeş, Türk otobüs şoförü sayesinde annelerine kavuşacak

Anneleri tatil için geldiği Antalya'dan savaş çıkınca Ukrayna'ya dönemeyen 4 kız kardeş, tahliye için ülkeye giden otobüs şoförü ile Edirne'ye geldi

Şoför Beyhan Antepli:

"Çocukların dedesi rahatsızdı, hastasıymış, anneanne de çok yaşlı ve yorgundu. Dışişleri Bakanlığını aradım, yardımcı oldular. Türkiye'ye kadar getirdim, inşallah çocukları annelerine kavuşturacağız"

(Hakan Şahin/Edirne) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Türk vatandaşı Ukraynalı annenin 4 yaşındaki kızıyla savaştan kaçış yolculuğu

Donetsk'teki çatışmalardan kaçarak 4 günlük yolculuğun ardından Romanya sınırına ulaşan Anna Erkılıç ve kızı Alissa, UMKE Sahra Hastanesi'nde sağlık taramasından geçirildikten sonra Türk yetkililerin desteğiyle tahliye otobüsüyle uğurlandı

Anna Erkılıç:

"Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Kızımla çok mutlu olduk. Türk yetkililer bizim için her şeyi yaptı. Ben eşimin, kızım da babasının yanında yaşayacak"

(Kemal Karadağ/Suceava) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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