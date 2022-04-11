ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Nisan 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Nisan 2022

11.04.2022 10:43
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Nisan 2022

Türkiye'nin hava yolunda 2053 hedefi, 61 havalimanı ve yıllık 202,8 milyon yolcuÇukurova, Rize-Artvin, Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanlarının tamamlanması ve 2053'e kadar hava yolu ağının büyütülmesi planlanıyorAntalya, Trabzon ve Esenboğa havalimanları da genişletilecek...

6 Nisan 1920

1 - Türkiye'nin hava yolunda 2053 hedefi, 61 havalimanı ve yıllık 202,8 milyon yolcu

Çukurova, Rize- Artvin, Bayburt- Gümüşhane ve Yozgat havalimanlarının tamamlanması ve 2053'e kadar hava yolu ağının büyütülmesi planlanıyor

Antalya, Trabzon ve Esenboğa havalimanları da genişletilecek ve İstanbul Havalimanı'nda ikinci etap çalışmaları yapılacak

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2 - Türkiye yılın ilk çeyreğinde 56,8 milyar dolarlık "teknoloji yoğun ürün" ihraç etti

Ocak-mart döneminde söz konusu ürünlerin ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,7 artış gerçekleşti

Üç aylık dönemde "yüksek teknolojili ürün" ihracatı yüzde 6,6 artarken ithalatının yüzde 9,8 gerilemesi dikkati çekti

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Türkiye'den AB'ye ilk çeyrekte yaklaşık 24 milyar dolarlık ihracat

AB ülkelerinin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay ilk çeyrekte yüzde 39,44 olurken, söz konusu dönemde AB ülkelerine en fazla otomotiv endüstrisi, hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri, demir ve demir dışı metaller ile çelik ihracatı yapıldı

TİM Başkanı İsmail Gülle:

"18 Mart Çanakkale Köprüsü ile beraber lojistik yetkinliğimiz daha da artacak ve Avrupa'ya ihracatta önemli bir avantaj kazanmış olacağız"

(Yunus Türk/İstanbul)

4- Yılın ilk çeyreğinde İstanbul'dan 17 milyondan fazla yolcu uçtu

İstanbul Havalimanı'ndan bu yılın ilk 3 ayında toplam 11 milyon 414 bin 230 yolcu seyahat etti

Sabiha Gökçen Havalimanı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre dış hatlar yolcusunu yüzde 162 arttırdı

(Kenan Irtak/İstanbul)

5- Mutfaktaki "saatli bomba" patladığında ağır yanık kaçınılmaz oluyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin yanık merkezine, son 10 günde 6 kişi düdüklü tencere patlaması nedeniyle başvurdu

Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan:

"Fritözlerin, düdüklü tencerelerin kullanımına çok dikkat etmek gerekiyor. En ufak hatada bunlar, evdeki bir saatli bombaya dönüşebiliyor"

(Elif Küçük/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

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Gümüşhane, Türkiye, Artvin, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Nisan 2022 - Son Dakika


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