ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Ocak 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- GRAFİKLİ - Kovid-19 vaka yoğunluğu 57 ilde arttı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Eskişehir ve İstanbul, 25-31 Aralık'ta 100 bin kişide hem en fazla vakanın görüldüğü hem de en fazla artışın yaşandığı iller oldu

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlu su Prof. Dr. Hakan Oğuztürk:

"Geçen kışa göre maske, mesafe ve bireysel tedbirlerin uygulanması konusunda bu kış maalesef çok istikrarlı bir süreç yaşamadık. Vatandaşlar, kısıtlamaların olmaması ve sosyal hareketliliğin artması nedeniyle rehavete düşmüş olabilirler. Bu yanlış bir algı"

(Ahmet Sertan Usul/Ankara)

2- Türkiye, en fazla ihracatı Almanya'ya rekor kırarak gerçekleştirdi

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı, geçen yıl 2020 yılına göre yüzde 22,9 artışla 17 milyar 705 milyon 386 bin dolara yükselerek zirveye ulaştı

Geçen yıl Almanya'ya en fazla dış satımı 4 milyar 167,7 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- Yeni yasa kripto dolandırıcılığını önleyecek

Kripto para sektöründe Türkiye, kullanıcı sayısında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer alıyor

Geçen yıl yaklaşık 8 milyar dolara ulaşan kripto para dolandırıcılığında halı çekme (rug pull) yönteminin başı çektiğini ifade eden uzmanlar, yeni yasanın mağduriyetleri önleyebileceğini belirtti

(İzzet Taşkıran/İstanbul)

4- "Astronot" kıyafetli kurbağa adamlar sıfır görüş şartlarında görev yapabiliyor

İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis kurbağa adamlar, solunum gazının hortumla sağlandığı sistemle su altında 58 metreye kadar inebiliyor, gerektiğinde kamerayla delil arıyor

İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve kurbağa adam Alper Tuğbay:

"Bu sistemin üzerine ışık ve kamera sistemleri de bağlanabiliyor. Dolayısıyla aramış olduğunuz bir delille alakalı görüntü kayıtlarını da adli mercilere iletebilecek duruma geliyoruz"

(Mustafa Güngör/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Temiz enerjiyle ilçenin elektriğini üreten belediye, bütçesine de katkı yapıyor

Konya'da, güneş enerjisi santrali kurarak ilçenin elektrik ihtiyacının tamamını karşılayan Sarayönü Belediyesi, yaklaşık 500 bin ağaçlık orman kadar karbon emisyonunun azaltılmasını sağlıyor

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak:

"Santralimiz, 26 mahallemizde tüm sokak aydınlatmaları da dahil bize bağlı tüm atölyeler, tesisler ve taş ocaklarının elektriğini karşılıyor. Ayrıca fazlasını da enerji dağıtım şirketine satıyoruz. Yatırımlarımız için belediyemize de ciddi bir kaynak sağlamış oluyoruz"

(Serhat Çetinkaya/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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