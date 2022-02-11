ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Şubat 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri değerlendirdi:

" Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırması endişe verici. Aynı zamanda Rusya ile Belarus'un ortak askeri tatbikat başlatması da endişe verici. Çünkü Belarus sınırı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e çok yakın"

"(Finlandiya'nın NATO'ya üye olup olmayacağı) Mevcut koşullarda, şu anki konumumuzdan memnunuz. Ancak elbette Avrupa'da endişe verici yönelimler görüyoruz ve NATO'nun yeni üyelere kapılarının açık olmasını memnuniyetle karşılıyoruz"

(Nazlı Yüzbaşıoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 5 bin metrekareden büyük inşaatlara en az yüzde 5 "yenilenebilir enerji" şartı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle "Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar" konseptine geçiş, aşamalı olarak zorunlu hale getirilecek

Gelecek yıldan itibaren bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük yapıların, kullandığı enerjinin en az yüzde 5'ini güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu olacak

Düzenleme gereği 1 Ocak 2023'ten itibaren projeleri bu şartlara göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

3- Petrol fiyatlarındaki yükseliş küresel enflasyonu ve tüketicileri olumsuz etkiliyor

Petrol fiyatlarının son 7 yılın en yüksek seviyesine çıkması, tüm dünyada tüketici bütçelerinde enerji giderlerinin payını artırırken, diğer ürün ve hizmetlere ayrılan kaynağı azaltıyor

IMF tarafından yayımlanan "Ocak 2022 Dünya Ekonomik Görünümü" raporuna göre, artan petrol fiyatları ve enerji maliyetleri nedeniyle enflasyon tüm dünyada yüksek kalmaya devam edecek

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

4- ABD'de 40 yılın zirvesindeki enflasyon Fed'in üzerindeki baskıyı artırıyor

Ülkede enerjiden gıdaya hızla devam eden fiyat artışları, Amerikalıların yaşam maliyetini artırmayı sürdürüyor

Enflasyon endişelerine karşı Fed'in üzerindeki "hızlı faiz artışı" baskısı yoğunlaşırken, bankanın gelecek ayki toplantısında 50 baz puanlık faiz artışına gitmesine yönelik beklentiler artıyor

(Dilara Zengin/Washington)

5- Antarktika'da 3 bin metre derinlikte "geçmişi" arıyor

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy:

"Antarktika'da 3 bin metreye indiğinizde tam 1 milyon yıl geçmişte donmuş buz tabakasına ulaşıyorsunuz. Yani dünyanın geçmişini ve bugününü çalışıyorsunuz. Gelecekte bizi neler bekliyor onu görüyorsunuz"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- 63 yıl önce taktığı kravatı bir daha çıkarmadı

Van'ın Gürpınar ilçesinde adının verildiği "Bedir Bey" mezrasında yaşayan 70 yaşındaki Bedir Akbulut, 7 yaşından bu yana biriktirdiği rengarenk 1500 kravatı yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirdi

Akbulut:

"Bana herkes kravat hediye ediyor. Artık eve sığmıyor, nereye koyacağımı bilemiyorum. Hayvanlarımı beslerken de sürekli kravatlayım. Kravat hayatımın bir parçasıdır"

(Mesut Varol/Ali Çelik/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Okçulukta 2022 sezonu Slovenya'da açılacak

Milli okçu Gülnaz Büşranur Çoşkun:

"Yaklaşık iki senedir kapalıda bir yarışma yapılmıyordu. Bu yüzden biraz heyecanlıyım. Zaten bu sezonun ilk yarışması olacak"

Milli sporcu Emircan Haney:

"Avrupa Salon Şampiyonası'na kalabalık bir kafileyle katılıyoruz. Çok sayıda dereceyle, madalyayla döneceğimize inanıyoruz"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Görüntülü)

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