ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Aralık 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Her 100 hastadan 6'sı yanlış doktora gidiyor

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci:

"Normalde dünyanın her tarafında, Türkiye'de de benzer rakamlar var"

" 'Neyim Var' uygulamasını 1,5 aylık bir süreçte 10 milyon insanımız deneyimledi"

"Sistem kendi kendine öğrenen bir sistem. Örneğin hekim hangi tanıyı koyuyorsa, sistemin öngördüğü tanılardan biri değil, farklı çıktıysa sistem de kendi kendine öğreniyor. Nitelikli bir yapay zeka çalıştırıyor arkada"

"Bugün e-Nabız'ı 56 milyon kişi kullanıyor. HES'i 82 milyon kişi kullanıyor. Türkiye'deki hemen hemen herkesin bir HES kodu var. Şu anda trafiğine bakıyorsunuz, e-Nabız ile beraber dünyada bu kadar çok uzun süre bağlı kalınan bir proje yok"

(Güç Gönel Sağıroğlu/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

2- İkinci el online oto pazarında kasımda en çok satılanlar belli oldu

Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 19 bin 553 satışla Volkswagen olurken, Renault 17 bin 410 satışla ikinci ve Ford da 13 bin 526 satışla üçüncü sırada yer aldı

Kasımda online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 29 gün oldu, en hızlı satılan marka 28 günle Volkswagen olarak belirlendi

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

3- Hititlerin 3 bin 500 yıllık "kutsal evlilik" tableti ziyaretçisiyle buluştu

Boğazköy kazılarında çıkarılan Hitit dönemine ait 4 tablet, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor

Hitit kültüründeki bayram, resmi yazışma, büyü ve falcılık ritüellerinin aktarıldığı tabletler arasında çok tanrılı inanışta tanrı ve tanrıçanın "kutsal evliliği"ni anlatan tablet dikkati çekiyor

(Efsun Erbalaban Yılmaz/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kadın girişimciler, gücünü savunma ve havacılık sanayisinde de gösterdi

Neon Havacılık Kurucu Ortağı Sibel Cimbar:

"Yaklaşık 3,5 milyon liralık bir yatırımla sektöre girdik. Şu anki yatırım miktarımız 8 milyon liraya ulaştı"

-"Hedefimiz gerçekten kendimize özgü ve ülkemize katma değer katacak, ihraç edebileceğimiz bir ürün üretmek. Bizim de bu sayede bir markamız ve katma değerli bir ürünümüz olacak"

(Zeynep Canlı/Ankara)

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