ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Ekim 2022

6 Nisan 1920

1- Erdoğan'ın katılacağı CICA Zirvesi'nde Asya'da barış ve diyalog için yeni kararlar alınacak

CICA İcra Direktörü Kayrat Sarıbay:

"Şu anda terörle mücadele konusu CICA'nın önemli gündem maddeleri arasında. Bu konuda, Türkiye Cumhuriyeti'nin önderlik göstermesi çok değerli"

"Zirvede, CICA'nın tam teşekküllü örgüt olarak ileride nasıl şekil alabilir, istikametleri ve yol haritası nasıl olabilir bu konuda büyük bir somut adım atılacak diye ümit ediyorum"

(Meiramgul Kussainova/Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İtalyan firmalarının Türkiye'ye yatırım ilgisi devam ediyor

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi:

"Yatırım konusunda İtalyan firmalarının ciddi anlamda Türkiye'yle ilgilendiğini görüyoruz. İtalyan firmaların Türkiye'de her sektörde de faaliyet gösterdiğini söyleyebiliriz"

"(Siyasi ilişkiler) Bundan sonra da bu bölgede birlikte çalışarak, huzurlu şekilde ve siyasi anlamda bir problem olmadan ilişkilerin sürdürülmesi umut ediyorum ki devam edecektir"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

3- Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward: "5-10 yıl sonra elektrikli uçaklarla uçacağız"

"Türkiye'deki uçak talebi ani yükseliş gösterdi. Çünkü Türkiye'nin Rusya'ya hava güzergahı var. Türk Hava Yolları'nın uçuşları da Rusya krizinden pozitif etkilendi. Bizim Türkiye ile birçok ortak projemiz var"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

4- Mesai saatleri dışında muayeneye olanak sağlayan uygulamayla temel tetkikler de yaptırılabilecek

Beyaz Reform kapsamında yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği" ile eylülde hayata geçirilen mesai saatleri dışında muayene uygulamasıyla kan, idrar tahlilleri, görüntüleme tetkikleri de mesai saatleri dışında yaptırılabilecek

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel:

"Nitelikli hekim kapasitemizle vatandaşlarımızın sağlık ihtiyacına yetişmeye çalışıyoruz. İmkanı olan çalışma arkadaşlarımızın da gündüz ürettiği hizmetle orantılı olarak mesai saatleri dışında da ek bir çalışma alanı oluşturuyoruz"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Başkentten ihracat 9 ayda 8,2 milyar dolara ulaştı

Ankara'dan ocak-eylül döneminde ABD'ye 795 milyon dolar, Çin'e 566 milyon dolar ve Almanya'ya 539 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Bu dönemde gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık 1,4 milyar dolarlık kısmı kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,1 milyar dolarlık bölümü makine ve aksamları, 877,6 milyon dolarlık kısmı da madencilik ürünlerinden oluştu

(Erhan Cihan Ünal/Ankara)

6- Enerji krizi nedeniyle Avrupa sanayisinde çarklar dönmüyor

Avrupa ülkelerinde metal üreticileri kapanmaya, üretimi azaltmaya veya tamamen durdurmaya başladı

Enerji krizinin uzun süre devam etmesi halinde kapanmaların artacağı tahmin ediliyor

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel) (Grafikli)

7- e-Devlet başvurusuyla 17 bin 500 sabıka kaydı silindi

Adalet Bakanlığınca 18 Ağustos'ta başlatılan uygulama kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 1000 kişinin adli sicil kaydında düzeltme yapıldı

(Kemal Karadağ/Ankara)

8- Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 9 ayda 6,2 milyar dolara ulaştı

Ocak-eylül 2022'de 3,55 milyar dolarlık mobilya ihraç edilirken, en çok mobilya dış satımı yapılan ülkeler 380,2 milyon dolarla Irak ve 304,4 milyon dolarla Almanya oldu

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan:

"Mobilya ihracatının artmasında güçlü olduğumuz pazarlarda yeniden yükselişe geçmemiz etkili oldu. Bu noktada Suudi Arabistan ve Rusya'ya yaptığımız ihracatta yükseliş yaşanıyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

9- Avrupa'da 5 ülkede seçimlerin ardından hala hükümetler kurulamadı

İtalya, İsveç, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Sırbistan'da hükümet kurma çalışmaları sürerken Karadağ'da güvenoyu alamayan hükümetin yerini yenisi alacak

(Ihvan Radoykov/Barış Seçkin/Atila Altuntaş/Lejla Biogradlija/Saraybosna)

10- "Fiber sensörlü" ayakkabılar hastalıkların erken teşhisine imkan sağlayacak

Bilkent Üniversitesi UNAM'da geliştirilen yeni nesil teknoloji ürünü akıllı ayakkabılar, yürüyüş bozukluklarından Parkinson'a kadar birçok sağlık sorununa tanı koyma potansiyelini barındırıyor

Proje yürütücüsü Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Ordu:

"Giyilebilen teknolojiler, vücut hareketlerini izleyebilen akıllı sensörlerle yüklü. Ekibimizi, dünyadaki mevcut laboratuvarlar arasında öne çıkaran konu ise akıllı sensörleri esnek fiber ve iki boyutlu malzemelerle yapmamız"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Hentbolda hedef 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç:

"Elemelere galibiyetle başlamak, finallere katılarak bir ilki başarmak istiyoruz"

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay:

"Portekiz maçından galibiyetle döneceğimize inanıyorum"

(Fatih Gazioğlu/Ankara) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.