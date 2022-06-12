ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Haziran 2022

6 Nisan 1920

1- Balıkesir'deki 193. Öncel Filo'da donanımlı savaş pilotları yetişiyor

Öncel Filo'da yaklaşık 8 aylık zorlu eğitimi geçen öğrenciler, donanımlı savaş pilotları olarak görevlerine başlıyor

Filo Komutanı Hava Pilot Albay:

"Hava Kuvvetlerinin en tecrübeli öğretmen pilotları 193. Öncel Filo Komutanlığında görev yapıyor ve biz dünyanın en iyi savaş pilotlarını burada yetiştirdiğimizi iddia ediyoruz"

(Miraç Kaya/Balıkesir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazır giyim ve konfeksiyondan 5 ayda 8,8 milyar dolarlık rekor ihracat

Geçen ay yüzde 3 artışla 1,3 milyar dolarlık dış satıma imza atan sektör, bunun 906 milyon dolarlık bölümünü İstanbul'dan ihraç etti

Sektörün geçen ay en fazla dış satım gerçekleştirdiği ülkeler 217 milyon dolarla Almanya, 181 milyon dolarla İspanya ve 135 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- Bozkurt'ta okulu sular altında kalan Kerime'nin şampiyonluğu moral oldu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2021 yılında yaşanan sel felaketinde okulu sular altında kalan ve başka bir okulda eğitim hayatına devam eden 8. sınıf öğrencisi Kerime Gür, konferans salonunda bilek güreşi şampiyonasına hazırlanarak altın madalyanın sahibi oldu

Başarılı sporcu Gür:

"İnşallah Bozkurt bundan sonra sellerle değil, başarılarla anılır"

(Özgür Alantor/Kastamonu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ordu'da yerli ve yabancı bin 350 kişiye sörf eğitimi verildi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler:

"Çekya'dan Yeni Zelanda'ya kadar birçok ülkeden Ordu'ya eğitim almaya gelenler var"

(Eyüp Elevli/Ordu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Katar, uçurtma sporlarına yeni bir nefes olmaya hazırlanıyor

Fuveyrit bölgesinde inşası süren uçurtma sporları tesisi, 2023 yılında Uçurtma Dünya Turu kapsamındaki şampiyonada kullanılacak

3 kez dünya şampiyonu olan uçurtma sörfü sporcusu Bruna Kajiya:

"Burası çok özgün bir yer. Serbest uçurtma sörfü açısından kesinlikle şu ana kadar gördüğüm en iyi yerlerden birisi"

(Abdullah Tevge/Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Milli hentbolcular iki uluslararası turnuvada boy gösterecek

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay:

"Cezayir'de yapılacak Akdeniz Oyunları ve Konya'da yapılacak İslami Dayanışma Oyunları'na gençleştirilmiş bir kadroyla katılacağız"

(Mustafa Yılmaz/Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.