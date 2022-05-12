ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Mayıs 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- İşsizlik Sigortası Fonu'ndan dört ayda 4,3 milyar lira ödendi

Fonun bu yılın ocak-nisan dönemindeki gelirleri 25 milyar 315 milyon olurken, giderleri 16 milyar 432 milyon lirayı buldu

Fondan nisan ayında, önceki aylardan devam edenlerle birlikte toplam 456 bin 777 kişiye ödeme yapıldı

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- TEKNOFEST heyecanı Azerbaycan'a taşınıyor

Dünyanın önde gelen teknoloji festivalleri arasındaki yerini alan TEKNOFEST, bu yıl ilk kez yurt dışında düzenlenecek

TEKNOFEST, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ittifakın bir diğer göstergesi olarak 26-29 Mayıs'ta Bakü'de gerçekleştirilecek

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Kentleşme planlarındaki değişim, dron görüntüleriyle analiz edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaklaşık 3 yıl önce dijital ikizleri çıkarılan şehirlerdeki değişimin ve yeni kentleşme planlarının analizi için güncelleme çalışması başlattı

81 ilde yıl sonuna kadar dronlarla yapılacak çalışmayla şehirdeki yapılaşmanın kontrolü, tarihi ve kültürel alanların korunması, maden sahalarının kontrolü ve denetimi, çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanıyor

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara) (Fotoğraflı)

4- Yabani ot ilacı glifosatın bilinçsiz kullanımı, çevreyi ve sağlığı olumsuz etkiliyor

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Özer Elibüyük:

"Ben glifosatı kullanmayalım diyorum. Kullanmak zorundaysak uygun sayı, uygun doz ve uygun zamanda kullanalım diyorum"

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın:

"Bağışıklık sistemimizin dengesini sağlayan bağırsak bariyeri sağlam olmak zorunda. Glifosat burayı komple bozuyor. Otoimmün hastalıklara da açık hale geliyoruz ve ot ilaçları bugün kanserlerin en önemli nedenleri arasında gösteriliyor"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

5- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi gündemi değerlendirdi:

"Pjaniclere, Batshuayilere, Ghezzallara, Rosierlere baktığınız zaman açık ara fark yapması gereken takım maalesef başarısız oldu. Önümüzdeki sene böyle bir kadronun yapılanmasına gerek olduğunu düşünmüyorum"

"Şaklabanlık yapmam ifadesini rol icabı bir şey yapmam anlamında söyledim. Buna rağmen Sayın Ali Koç Bey'e karşı söylenmiş gibi algı oluşturulmaya çalışılıyor"

"Bir sezonda bu kadar top mu direkten döner. Sakatlıkların getirdiği başarısızlıklar, uyumsuzluklar var. Bunların hepsi üst üste geldi. Çok yorgun ve başarısız bir süreç geçirdik"

(Hüseyin Eroğul/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Okay Yokuşlu kariyerine İspanya'da devam etmek istiyor:

"Buraya kiralık olarak geldim ama ligde kaldığımız takdirde Getafe'de devam edeceğim gibi gözüküyor"

" Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarını bizim soyunma odasında bile soruyorlar"

(Hilmi Sever/Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Hemşireler 2 yıl sonra günlerini maskesiz kutlamanın mutluluğunu yaşıyor

İzmir'de Kovid-19 Yoğun Bakım Servisinde görev yapan Zeynep Gür:

"Kat kat kıyafetlerle televizyonda gördüğümüz tüm süreçleri yaşadık. Bunun hiç bitmeyeceğini düşündük ama şu an açık havada ve maskesiz Hemşireler Günü kutluyoruz"

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Halime Çiğdem Doğu:

"Bugün açık havada pasta kestik, bu aslında sembolik olarak tüm arkadaşlarımıza 'normale döndük' mesajıydı"

(Tezcan Ekizler/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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