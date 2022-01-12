ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Ocak 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- GRAFİKLİ - Türkiye'de her 10 konuttan 6'sı deprem sigortalı

Zorunlu deprem sigortalılık oranı en yüksek iller yüzde 99,30 ile Bolu, yüzde 93,90 ile Yalova ve yüzde 92,30 ile Sakarya olurken, sigortalılık oranının en düşük olduğu iller yüzde 14,50 ile Hakkari, yüzde 33 ile Gümüşhane ve yüzde 34,50 ile Muş olarak belirlendi

DASK'ın kurulduğu Eylül 2000'den bu yana meydana gelen depremler sonrasında hasar sahiplerine 1 milyar 125 milyon lira ödemede bulunuldu

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

2- Türkiye'nin mobilya ihracatı 4,3 milyar dolara ulaştı

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı geçen yıl 2020'ye göre yüzde 25,7 artarak 7 milyar dolara yükseldi

Mobilya sektörü 2021'de en çok ihracatı ABD, Almanya, İngiltere, Irak ve İsrail'e gerçekleştirdi

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç:

"Yılbaşında ortaya koyduğumuz 4 milyar dolarlık ihracat hedefimizi aştık"

"2022'de gözümüzü mobilyada 6 milyar dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde ise 9 milyar dolarlık ihracata diktik"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- GRAFİKLİ - Elektrik fiyatları tüm dünyada artıyor

Avrupa ülkelerinde spot elektrik fiyatları son bir yılda yaklaşık 4 kat artış gösterdi

Fosil yakıtların fiyatlarındaki değişiklik dünya çapında elektrik üretim maliyetlerinde belirleyici oluyor

(Ata Ufuk Şeker/ Brüksel)

4- Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede bu yılki kararları 2053'e giden yolu belirleyecek

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin:

"Türkiye 2022'ye iklim politikalarını bütünüyle değiştirme iddiasıyla giriyor ancak bütün adımların aynı anda atılması veya her sorunun aynı anda çözülmesi gerekmiyor"

Ember Elektrik ve İklim Veri Analisti Ufuk Alparslan:

"Bu yıl Türkiye'nin özellikle Emisyon Ticaret Sistemi'ne ilişkin çalışmalarını hızlandırmasını bekliyoruz"

(Nuran Erkul Kaya/ İstanbul)

5- OSB'ler 2 milyon 290 bin kişilik istihdamla rekor kırdı

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü:

"Ülkemizde şu anda OSB sayısı 363'e ulaştı. OSB'si olmayan ilimiz kalmadı. Geçtiğimiz yıl, OSB'lerde 3 bin 500 yeni işletme faaliyete geçti. Böylece OSB'lerimizdeki işletme sayısı 67 binin üzerine çıktı"

(Abdullah Doğan/Konya) (Fotoğraflı)

6- Hassas burun "Lady", PKK'nın 1 tonluk yaşam malzemesini buldu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev alan erzak tespit köpeği "Lady", terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen 25 operasyona katıldı

Köpek eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Var:

"Lady, toprak altında 2 metreye kadar gömülü erzak malzemelerini ortaya çıkarmak için görev yapıyor ve güçlü bir buruna sahip"

(Orhan Pehlül/Adıyaman) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Araçların kış performansını buzla kaplı Çıldır Gölü'nde test ediyorlar

Yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde araçları ve lastikleri kış koşullarında test etmeye başlayan bazı otomotiv şirketleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen müşterilerine de kar ve buzda sürüş eğitimi verecek

Sürüş eğitmeni İbrahim Okyay:

"Burada en önemli şey güvenlik. Günde 3 kez ölçtüğümüz buz kalınlığı ve yoğunluğuyla ilgili raporları Kars Valiliğine gönderiyoruz"

(Cüneyt Çelik/Kars) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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