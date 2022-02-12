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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Şubat 2022 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Şubat 2022

12.02.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti ticarette ve yatırımda yeni fırsatlar oluşturacakDEİK Türkiye-BAE İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz: "Siyasi ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmelerin de rüzgarıyla gelecek dönemde Türkiye-BAE ticaret hacminin artış göstereceğini ve Türk özel...

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti ticarette ve yatırımda yeni fırsatlar oluşturacak

DEİK Türkiye-BAE İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz:

"Siyasi ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmelerin de rüzgarıyla gelecek dönemde Türkiye-BAE ticaret hacminin artış göstereceğini ve Türk özel sektörü için de atıl kalan ihracat kapasitelerinin hedef sektörlere odaklanılarak potansiyel seviyeye ulaşılabileceğini öngörebiliriz"

"İki ülke arasındaki ilişkilerin savunma sanayisi, dijitalleşme, finans, enerji, altyapı, turizm ve sağlık alanlarında daha da ileri taşınması her iki ülkenin özel sektörleri ve yatırımcıları için yeni ve büyük fırsatlar yaratacaktır"

(Zeynep Çetinkaya/Ankara)

2- Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırımlar salgın öncesi seviyelerin üstüne çıktı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu:

"Türkiye'ye 2021'de gelen uluslararası doğrudan yatırım miktarı yüzde 81'lik artışla 14,2 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, 2016'dan beri ülkemize gelen yıllık UDY girişlerinin üzerinde"

"Ülkemiz küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmektedir ve uluslararası yatırımcılar da Türkiye'deki varlıklarını bu perspektifle artırmaktadır"

(Murat Birinci/İstanbul)

3- SGK'ye e-Devlet'ten 305 milyon başvuru

e-Devlet üzerinden 157 uygulamayla hizmet veren SGK'ye elektronik ortamdan geçen yıl 305 milyon 718 bin başvuru yapıldı

En fazla başvurulan uygulamalar, "SGK tescil ve hizmet dökümü", "4A hizmet dökümü" ve "Ne zaman emekli olabilirim?" oldu

(Özcan Yıldırım/Ankara)

4- Avrupa'da arz sorunu nedeniyle elektrik fiyatlarında artışın sürmesi bekleniyor

Küresel ölçekte tüketim talebi arttıkça elektrik fiyatları yükseliş eğilimini sürdürmeye devam ederken, arz tarafında görülen sıkıntılar Avrupa'nın enerji güvenliğine ilişkin risklerini artırıyor

Avrupa'da hane halkı elektrik kullanımı fiyat sıralamasında Almanya başı çekiyor. Geçen yılın ilk yarısı itibarıyla hane halkı elektrik fiyatı Almanya'da kilovat saat başına 0,319, Danimarka'da 0,290, Belçika'da 0,270 ve İrlanda'da 0,255 avro seviyesinde

(Gökhan Kurtaran/Londra)

5- Ticaret Bakanlığı kadın kooperatiflerine finansman desteği sağlayacak

Destek için ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ile üst kuruluşları başvurabilecek

Makine ve ekipmanla ilgili mal alımları, ürün tanıtım ve pazarlama, nitelikli personel istihdamı gibi konularda verilecek desteklerden yararlanmak isteyenler, başvurularını 15 Şubat-15 Mart döneminde Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine yapabilecek

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

6- ABD'de artan enerji fiyatları enflasyonu körüklemeye devam ediyor

Ülkede 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon, Amerikalı tüketicilerin bütçesine zarar verirken, enerji fiyatlarında yıllık yüzde 27'yi bulan yükseliş enflasyonun itici güçlerinden biri olmayı sürdürüyor

Ekonomik toparlanmanın ardından parasal teşviklerin etkisiyle gelen güçlü tüketici talebine karşı arzda yaşanan sıkıntı, enerji fiyatlarındaki artışın en temel nedeni olarak gösteriliyor

(Dilara Zengin/Washington)

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Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Şubat 2022 - Son Dakika


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