ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Temmuz 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Temmuz 2022

12.07.2022 10:51
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Temmuz 2022

Bakan Bozdağ, darbe girişiminde yaşadıklarını ve FETÖ'yle mücadeleyi AA'ya anlattı: "Sonuna kadar bu alçaklarla mücadeleye karar vermiştim aynı milletimiz gibi, tankın altına yatan Sabri gibi, kurşunlara koşan daha nice vatandaşımız gibi, şehit olanlarımız,...

6 Nisan 1920

1- RÖPORTAJ - Bakan Bozdağ, darbe girişiminde yaşadıklarını ve FETÖ'yle mücadeleyi AA'ya anlattı:

"Sonuna kadar bu alçaklarla mücadeleye karar vermiştim aynı milletimiz gibi, tankın altına yatan Sabri gibi, kurşunlara koşan daha nice vatandaşımız gibi, şehit olanlarımız, gazilerimiz gibi. Hep beraber o gece korkuları da ayaklarımızın altında çiğnedik, dünyaya meydan okuyan büyük bir başarıya milletimizle beraber imza attık"

"Şu ana kadar 117 bin 208 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, 87 bin 519 kişi hakkında beraat kararı verilmiş. Cezaevlerinde 19 bin 300 FETÖ/PDY'den tutuklu ve hükümlü var. Haklarında yakalama kararı olduğu halde henüz yakalanmamış 29 bin 455 FETÖ/PDY mensubu olduğunu görüyoruz"

"110 ülkeden 1133 kişiyle ilgili iade talebinde bulunmuşuz. Bugüne kadar Macaristan'dan 2, Cezayir'den bir olmak üzere 3 iade talebimiz kabul görmüş. 28 ülkeden 121 kişi de deport edilerek Türkiye'ye gönderildi"

(Kemal Karadağ/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İstinaf, Adil Öksüz'ün İstanbul'da saklanmasına ilişkin davadaki kararları hukuka uygun buldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince aralarında Öksüz'ün kayınbiraderinin de bulunduğu 4 sanıkla ilgili verilen hükme ilişkin itirazları reddetti

İstinaf kararının ardından dosyanın, gönderildiği Yargıtaydaki incelemesi sürüyor

(Ali Cevahir Aktürk/İstanbul)

3- "Hudut kartalları" Gürcistan ve Ermenistan sınırında nöbette

Gürcistan ve Ermenistan sınırında hem yasa dışı göç hem kaçakçılık hem de PKK'lı teröristlere karşı mücadele yürüten Mehmetçik, yerli ve milli silahlarla yurdun doğusundaki hudut hattının güvenliğini sağlıyor

Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen Rıza Erçoban:

"Milletimizin emrinde 7 gün 24 saat 'hudut namustur' bilinciyle görevimizin başındayız"

(Mesut Varol/Ardahan/Kars) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatıcı tanıtımlara 6 ayda 22,8 milyon lira ceza kesti

Kurul, yılın ilk yarısında incelediği 1101 dosyadan 949'unu mevzuata aykırı bularak bunlardan 721'ine durdurma, 228'ine idari para cezası verdi

Bu dönemde, sosyal medya fenomenleri olarak da bilinen sosyal medya etkileyicilerinin reklam faaliyetlerine yönelik yapılan incelemeler sonucu, 25 dosya karara bağlandı, kurallara aykırılık bulunan 22 dosya için yaptırım uygulandı

(Deniz Çiçek/Ankara)

5- Kalp nakli sonrası organ reddinin erken teşhisi yapay zekayla sağlanacak

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsünden Dr. Mehmet Turan:

"Yaptığımız yapay zeka, karar destek mekanizması olarak patologlarımıza, doktorlarımıza yardımcı olabilecek. Erken evrede birtakım retlerin olduğunu ve doz ayarlanmasına gidilmesi gerektiğini doktora söyleyebilecek bir sistem"

"Doktorlarımızla eş değer performanslar elde ettiğini ve karar destek mekanizması olarak kullanıldığında onların performanslarını da yükselttiğini gördük"

(Elif Küçük/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İkinci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi bayramı Arktik Okyanusu'nda kutladı

Bilimden Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Başar:

"Bayramda evden uzakta olmak biraz zor, hele ki Barents Denizi'nde olmak çok daha zor"

Lojistikten Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Kaptan Özgün Oktar:

"Türk bayrağını Kuzey Kutup Bölgesi'nde başarıyla taşıyor olmamızın gururu ile bayram sevincimizi yaşadık"

(Şebnem Coşkun/Özge Elif Kızıl?/Barents Denizi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Bedensel engelli sporcular 6 ayda 145 madalya kazandı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen:

"Bugün ilk kez dahil olduğumuz bazı branşlarda dahi altın madalya kazanmanın, yeni rekorlara imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aldığımız madalya sayısı tarihimizde bir rekordur"

"Adlarını henüz duymadığınız yeni sporcularımız yakın dönemde büyük başarılara, yeni rekorlara imza atacak"

(Muhammed Boztepe/Ankara) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
Komedi filmi 'Güven Bana'nın çekimleri başladı Komedi filmi 'Güven Bana'nın çekimleri başladı Esenyurt'ta sel yaşanan bölgede hasarın izleri siliniyor Esenyurt'ta sel yaşanan bölgede hasarın izleri siliniyor
Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 11:04:21. #1.11#
SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Temmuz 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement