ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- RÖPORTAJ - Bakan Bozdağ, darbe girişiminde yaşadıklarını ve FETÖ'yle mücadeleyi AA'ya anlattı:

"Sonuna kadar bu alçaklarla mücadeleye karar vermiştim aynı milletimiz gibi, tankın altına yatan Sabri gibi, kurşunlara koşan daha nice vatandaşımız gibi, şehit olanlarımız, gazilerimiz gibi. Hep beraber o gece korkuları da ayaklarımızın altında çiğnedik, dünyaya meydan okuyan büyük bir başarıya milletimizle beraber imza attık"

"Şu ana kadar 117 bin 208 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, 87 bin 519 kişi hakkında beraat kararı verilmiş. Cezaevlerinde 19 bin 300 FETÖ/PDY'den tutuklu ve hükümlü var. Haklarında yakalama kararı olduğu halde henüz yakalanmamış 29 bin 455 FETÖ/PDY mensubu olduğunu görüyoruz"

"110 ülkeden 1133 kişiyle ilgili iade talebinde bulunmuşuz. Bugüne kadar Macaristan'dan 2, Cezayir'den bir olmak üzere 3 iade talebimiz kabul görmüş. 28 ülkeden 121 kişi de deport edilerek Türkiye'ye gönderildi"

(Kemal Karadağ/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İstinaf, Adil Öksüz'ün İstanbul'da saklanmasına ilişkin davadaki kararları hukuka uygun buldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince aralarında Öksüz'ün kayınbiraderinin de bulunduğu 4 sanıkla ilgili verilen hükme ilişkin itirazları reddetti

İstinaf kararının ardından dosyanın, gönderildiği Yargıtaydaki incelemesi sürüyor

(Ali Cevahir Aktürk/İstanbul)

3- "Hudut kartalları" Gürcistan ve Ermenistan sınırında nöbette

Gürcistan ve Ermenistan sınırında hem yasa dışı göç hem kaçakçılık hem de PKK'lı teröristlere karşı mücadele yürüten Mehmetçik, yerli ve milli silahlarla yurdun doğusundaki hudut hattının güvenliğini sağlıyor

Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen Rıza Erçoban:

"Milletimizin emrinde 7 gün 24 saat 'hudut namustur' bilinciyle görevimizin başındayız"

(Mesut Varol/Ardahan/Kars) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatıcı tanıtımlara 6 ayda 22,8 milyon lira ceza kesti

Kurul, yılın ilk yarısında incelediği 1101 dosyadan 949'unu mevzuata aykırı bularak bunlardan 721'ine durdurma, 228'ine idari para cezası verdi

Bu dönemde, sosyal medya fenomenleri olarak da bilinen sosyal medya etkileyicilerinin reklam faaliyetlerine yönelik yapılan incelemeler sonucu, 25 dosya karara bağlandı, kurallara aykırılık bulunan 22 dosya için yaptırım uygulandı

(Deniz Çiçek/Ankara)

5- Kalp nakli sonrası organ reddinin erken teşhisi yapay zekayla sağlanacak

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsünden Dr. Mehmet Turan:

"Yaptığımız yapay zeka, karar destek mekanizması olarak patologlarımıza, doktorlarımıza yardımcı olabilecek. Erken evrede birtakım retlerin olduğunu ve doz ayarlanmasına gidilmesi gerektiğini doktora söyleyebilecek bir sistem"

"Doktorlarımızla eş değer performanslar elde ettiğini ve karar destek mekanizması olarak kullanıldığında onların performanslarını da yükselttiğini gördük"

(Elif Küçük/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İkinci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi bayramı Arktik Okyanusu'nda kutladı

Bilimden Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Başar:

"Bayramda evden uzakta olmak biraz zor, hele ki Barents Denizi'nde olmak çok daha zor"

Lojistikten Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Kaptan Özgün Oktar:

"Türk bayrağını Kuzey Kutup Bölgesi'nde başarıyla taşıyor olmamızın gururu ile bayram sevincimizi yaşadık"

(Şebnem Coşkun/Özge Elif Kızıl?/Barents Denizi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Bedensel engelli sporcular 6 ayda 145 madalya kazandı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen:

"Bugün ilk kez dahil olduğumuz bazı branşlarda dahi altın madalya kazanmanın, yeni rekorlara imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aldığımız madalya sayısı tarihimizde bir rekordur"

"Adlarını henüz duymadığınız yeni sporcularımız yakın dönemde büyük başarılara, yeni rekorlara imza atacak"

(Muhammed Boztepe/Ankara) (Fotoğraflı)

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