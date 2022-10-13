ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Ekim 2022

6 Nisan 1920

1- Orman yangınlarıyla mücadelede "yapay zeka" dönemi

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"Orman Yangınlarıyla Mücadele Karar Destek Sistemi'ni hayata geçirdiğimiz zaman, ortaya çıkabilecek her olumsuzlukta yeterli ve gerekli hava ve kara araçlarının söz konusu bölgeye intikali yapay zekayla sorunsuz sağlanacak"

"Bu sistem, şu an 11 dakika olan yangına müdahale süremizi daha da düşürecek"

(Enes Duran/Ankara) (Görüntülü)

2- Sosyal konutta ilk kazmanın vurulmasıyla 250 alt sektörde hareketlilik bekleniyor

Birinci etabında 250 bin konutun hayata geçirileceği kampanya (İlk Evim, İlk İş Yerim) kapsamında ilk kazmanın 25 Ekim'de vurulmasıyla, istihdamı 6 milyonu geçen alt sektörlerde canlılık yaşanması öngörülüyor

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu: " Türkiye'nin çok geniş bir kesiminde böyle yeni bir talebin oluşması, bu atılımın alt sektörlerle ilişkisine bakarak değerlendirdiğimizde 900 milyar TL yatırım ve 2 trilyon TL çarpan etkisi yarattığını görüyoruz"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: "Piyasalar birbirine bağlı olarak canlanacak, çarklar zincirleme dönmeye başlayacak. Kampanyanın ayrıca yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlayacağı belirtiliyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- Türkiye'yi 8 ayda en çok Alman, Rus ve İngiliz turist ziyaret etti

Türkiye'ye, Uzak Doğu ve Amerika kıtası ülkelerinden gelen turistler kültür ve şehir turlarını, Avrupalı turistler deniz-kum-güneş turizmini, Orta Doğulu turistler doğa turlarını tercih ediyor

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:

"Yaklaşık 9 milyon civarında ziyaretçi aldığımız Rusya ve Ukrayna'da savaş nedeniyle beklenen seviyelere ulaşılamayacak olması yıl sonundaki toplam ziyaretçi sayısına da etki edecek. 2022 yılına bu tablo çerçevesinde bakıldığında 44 milyon toplam ziyaretçi ve 34 milyar dolar turizm geliri ile kapatacağımızı öngörüyoruz"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

4- Türk Eximbank'tan faiz hassasiyeti olan ihracatçılara çözüm

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney:

"Geçen yıl 45 milyon dolar tutarında katılım finans yatırım kredisi kullandırdık. Önümüzdeki günlerde ise katılım finans yatırım kredisi ve katılım finans işletme kredisi kapsamında toplam 105 milyon dolar fon kullandırımı planlıyoruz"

"İslami esaslara dayalı tekafül sigortası çalışmaları başlatıldı ve kısa süre içinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Böylece firmaların tekafül sigortacılık yöntemiyle de mal-hizmet ihracından doğan alacakları ticari-politik risklere karşı koruma altına alınmış olacak"

(Deniz Çiçek/Ankara)

5- TSE, küresel ticaretteki standartlar için iş birliğine odaklandı

Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin:

"Dünyamızın karşılaştığı sorunların ortak akıl ve uzlaşıyla çözümünün etkin yolu, standardizasyona verilecek önemde ve uluslararası paydaşlarla yapacağımız iş birliğinde saklıdır"

"Uluslararası standartlar ticaretin ortak dilidir ve ortak akılla hazırlanmaktadır. Bu nedenle tüm üretici, akademisyen, mevzuat yapıcı ve tüketicileri, standart hazırlık süreçlerine katkı sunmaya davet ediyoruz"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

6- Ocak-eylül döneminde 66 ilin ihracatı arttı

Yılın 9 ayında 17 ilin ihracatı 1 milyar doları geçerken, İstanbul, 74,1 milyar dolarla zirvede yer aldı, onu 14,9 milyar dolarla Kocaeli takip etti

3 ilde üç haneli, 49 kentte ise çift haneli artış görülürken, ihracatını en çok artıran il yüzde 285,6 ile Yozgat oldu

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

7- ABD'nin stratejik petrol rezervleri son 38 yılın en düşük seviyesinde

ABD Enerji Bakanlığı tarafından stoklanan rezervler, eylülün son haftasında 416 milyon 389 bin varil seviyesinde kaldı

Bu miktar, en son 1984 temmuzda 417 milyon 32 bin varil olarak gerçekleşmişti

(Ebru Şengül Cevriloğlu/İzmir) (Grafikli)

8- Türkiye komşularına 9 ayda 17,4 milyar dolarlık ihracat yaptı

Komşu ülkelere ocak-eylül döneminde en fazla satışı "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü gerçekleştirdi

Bu dönemde en fazla ihracat 7,5 milyar dolarla Irak'a yapıldı

(Erhan Cihan Ünal/Ankara)

9- ABD'den Türkiye ile enerji dönüşümü ve nükleer enerjide iş birliğini artırma sinyali

ABD Enerji Kaynakları Bürosu Müsteşar Yardımcısı Geoffrey Pyatt:

"(Türkiye'ye) Ziyaretim sırasında Türk yetkililerle enerji piyasalarındaki istikrar, Washington ve Ankara arasında küresel enerji jeopolitiği ve enerji dönüşümü konularındaki diyaloğun önemi açısından yüksek düzeyde fikir birliği buldum"

"Türk hükümeti oyunun adının daha fazla rüzgar, güneş, hidroelektrik ve nükleerde özellikle küçük modüler reaktörler olduğuna ilişkin anlayışı konusunda daha net ve açık olamazdı"

"Küçük nükleer modüler reaktörlerin güvenli bir şekilde hayata geçirilebilmesi konusunda bu reaktörlere yönelik düzenleyici ortamın sağlanması, ABD ve Türkiye arasında birlikte çalışmayı taahhüt ettiğimiz konulardan biri"

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

10- Ampute milli futbolculara göre dünya şampiyonluğunun anahtarı "limitleri" zorlamak

Ay-yıldızlı oyunculardan Rahmi Özcan: "Osman hoca organizasyon öncesi bizi iyi silkeledi. Silkelemekle kalmadı yorucu kamplar geçirdik, 8 kamp yaptık. Ama Allah'a şükürler olsun ki hedefimize ulaştık"

Fatih Şentürk: "Osman hoca limitleri zorlamayı, limitlerin ne kadara çıkabileceğini hesaplayan biri. Çalışmalarda bizi hep üst seviyelerde tuttu. 8 kamp 222 gün sürdü"

(Hüseyin Doğru-Muhammed Boztepe/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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