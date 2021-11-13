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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Kasım 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Kasım 2021

13.11.2021 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Kasım 2021

Yenidoğan ambulanslarıyla 20 bin bebek hayata tutunduSağlık Bakanlığınca yaklaşık bir yıl önce faaliyete geçirilen "yenidoğan ambulansları" hayati riski bulunan 20 bin bebeğin hastanelere naklini sağladıTürkiye genelinde yalnızca bebeklere hizmet veren ambulanslar özel kuvöz,...

6 Nisan 1920

1- Yenidoğan ambulanslarıyla 20 bin bebek hayata tutundu

Sağlık Bakanlığınca yaklaşık bir yıl önce faaliyete geçirilen "yenidoğan ambulansları" hayati riski bulunan 20 bin bebeğin hastanelere naklini sağladı

Türkiye genelinde yalnızca bebeklere hizmet veren ambulanslar özel kuvöz, solunum cihazı gibi donanımlarıyla yoğun bakım ünitesini aratmıyor. Ambulanslarda bu konuda özel eğitim almış sağlık personeli görev yapıyor

Erken doğmuş, solunum güçlüğü çeken, vücut ısılarını henüz koruyamayan bebekler, ambulanslar sayesinde tedavileri aksamadan hızla hastanelere yetiştiriliyor

Yenidoğan ambulansında görevli doktor Nalan Bora:

"Bebeklerimiz, anne-babaları için olduğu gibi bizim için de çok değerliler. Ailelerimiz müsterih olsun, asla akılları kalmasın. Onları çok büyük bir hassasiyetle hastanelere naklediyoruz"

(Burcu Çalık/Ankara) (Görüntülü-Fotoğraflı)

2- Kredi Garanti Fonu kefaletiyle sağlanan ticari kredi büyüklüğü 668 milyar liraya yaklaştı

Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen:

"Bugüne kadar KGF öz kaynakları ve Hazine garantisiyle toplam 571,3 milyar lira kefalet sağladık, toplam oluşturulan ticari kredi hacmi de 667,6 milyar lira oldu. Söz konusu kefalet destekli paketlerimizden 498 bin 388 firmamız yararlandı"

"Türkiye'deki her iki işletmeden biri KGF kefaletinden istifade ederek uygun koşullarda krediye erişim sağladı"

"KOBİ'lerimizi ve 3, 4, 5, 6'ncı bölgelerde yatırım yapan tüm firmalarımızı destek mekanizmalarımızdan yararlanmaya davet ediyoruz"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

3- Katılım endeksleri, İslam ülkelerindeki sermayeyi Türkiye'ye çekecek

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz:

"İslam ülkelerindeki şirketler veya 'faizsizlik' hassasiyeti taşıyan yatırımcılara, yatırım yapma imkanı sunuyoruz"

"İstanbul Finans Merkezi'nde İslam dünyasından yatırım yapmak isteyenler bu endekslere yatırım yapabilecekler"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/İstanbul)

4- İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar yükseldi

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ekim ayı satışları, eylül ayına kıyasla yüzde 6 artarak 121 bin 149 oldu

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında fiyatlar bir önceki aya göre ortalama yüzde 5,4 artarken, fiyat artışı yılın başından bu yana ise yüzde 14 oldu

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

5- Çeyrek asırda 120 ülkeden 500 oyuncak bebek topladı

Koleksiyoncu Sibel Emmül, oyuncak bebeklerle çocuklara dünya coğrafyasını ve farklı kültürleri anlatmak amacıyla koleksiyonunu müzeye dönüştürmeyi istiyor

Bebek koleksiyoncusu Sibel Emmül:

"Bebekler benim hobim. Çok oyun oynadım. Evcilik çok oynadım, hala da oynuyorum. Sloganım şu, yaşlanabilirim ama asla büyümeyeceğim"

"Bilmiyorum belki çocuğum hiç olmadığı için. Çocukları çok seviyorum. Çocuklara özel bir ilgim var. Bebekler beni başka dünyalara götürüyor"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Evden çıkan atıktan mutfağa giren ekmeğe katık

İstanbul Zeytinburnu'nda yürütülen Atık Kazanç Projesi kapsamında, bir yılda evlerindeki atıkları 9 türde ayrıştırarak mobil atık kazanç araç noktalarına getiren 9 bin 556 kişi, toplam 870 bin 115 lira para puan topladı

Z kartlarına yüklenen para puanlarını ilçedeki anlaşmalı marketlerde kullanabilen Zeytinburnulular, böylece atıklarını değerlendirerek ev ekonomisine katkı sağlamış oldu

Belediye Başkanı Ömer Arısoy:

"Bizim evde de atıkların geçici olarak ayrı ayrı depolandığı bir yer var. Bizim de Z kartımız var, hanımda duruyor, hatta epey de bir para puan birikti onu mama alarak bağışlayacağım"

"Asıl kazanç evsel atıkların dışındaki cam, plastik, kağıt gibi 9 farklı türdeki atığın çöp olmadığını anlatmak"

Zeytinburnu Anadolu Lisesi öğrencisi Berfin Özhan:

"Evden, okuldan aldığım atıkları atık kazanç aracına getirip geri dönüştürüyorum. Yaşadığım alan benim için önemli. Bunu ben değil, birçok insanın da yapabileceğini düşünüyorum"

(Şebnem Coşkun/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Kuş cenneti Bafa Gölü'nde sular çekiliyor

Aydın- Muğla sınırında, 261 kuş türüne ev sahipliği yapan gölde sular 1,5 metre çekildi

Serçin Mahallesi Muhtarı Mustafa Çay:

"Bafa, Büyük Menderes Nehri ile beslenen bir göl ama Menderes'te bu yıl neredeyse hiç su yoktu. Dolayısıyla göle çok az su verilebildi"

Gölde balıkçılık yapan Fatih Yavaş:

"Daha önce tekneyle gezdiğimiz yerleri şu anda yürüyerek gezebilirsiniz. Bunu görmek bir balıkçı için çok üzücü bir durum"

(Ferdi Uzun/Aydın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Yenidoğan, İstanbul, Fatih, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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