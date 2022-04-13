ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Nisan 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Yargıdaki yeni adım "hakim ve savcı yardımcılığı"nın detayları belli oldu

Hakim ve savcı yardımcıları, eğitici hakim ve savcıların bulunduğu adliyelerde "usta-çırak" ilişkisinde görev yapacak, üç yıllık yardımcılık sürecinin sonundaki sınavda başarı sağlayanlar hakim ve savcı olabilecek

Yardımcılığa girişte mezunlar için adaylıkta olduğu gibi 35 yaş sınırı korunacak, avukatlıktan hakim ve savcılığa alınacaklar için üst yaş sınırı 45'ten 40'a düşürülecek

(Kemal Karadağ/Ankara)

2- İŞKUR üç ayda 325 bin kişiyi işle buluşturdu

Sektörler itibarıyla en çok işe yerleştirme 217 bin 996 kişiyle sanayi sektörünün imalat alanında olurken, en fazla güvenlik görevlisi, satış danışmanı/uzmanı ve konfeksiyon işçisi işe yerleştirildi

İşe yerleştirmelerde 46 bin 322 kişiyle İstanbul ilk sırada yer alırken İstanbul'u 31 bin 31 kişiyle Ankara, 19 bin 34 kişiyle Kocaeli, 15 bin 646 kişiyle İzmir ve 15 bin 582 kişiyle Konya izledi

(Özcan Yıldırım/Ankara)

3- Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle artan enerji fiyatları ABD'de enflasyonu hızlandırdı

Ülkede yüzde 8'i aşan enflasyon nedeniyle Amerikalıların yaşam maliyeti artmaya devam ederken, enerji fiyatlarındaki yılık yüzde 50'ye yaklaşan yükseliş dikkati çekti

Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna savaşı ile Kovid-19 salgınını fiyat artışlarının sebebi olarak gösterirken, 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon, faiz oranlarının daha agresif bir şekilde artırılmasına yönelik Fed'in üzerindeki baskıyı güçlendirdi

(Dilara Zengin/Washington)

4- "Türk start-up"ları yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1,3 milyar dolarlık yatırım aldı

Ocak-mart döneminde 8 oyun girişiminin aldığı yatırım tutarı toplam 330 milyon dolar oldu

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

5- İkinci el otoda bahar havası hissedilmeye başlandı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında mart ayı satışları şubat ayına kıyasla yüzde 29, araç fiyatları ise ortalamada yüzde 1,6 arttı

İstanbul, İzmir ve Ankara ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en fazla satış gerçekleştirilen iller oldu

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

6- "Hayalet ağ" ile kaplanan batık kargo uçağı temizlendi

Kuşadası'nda gönüllü 4 dalgıç, dünyanın en büyük batık uçağından biri olan Airbus A300 kargo uçağı etrafındaki ağları temizlemek için yoğun mesai harcadı

Dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu:

"Popüler dalış noktalarımız var. Bunlardan biri olan dünyanın en büyük uçak batığına güvenli dalış yapılabilmesi için biz üzerimize düşen görevi yaptık"

(Ferdi Uzun/Aydın) (Fotoğraflı/Görüntülü)

7- Hamza Hamzaoğlu, Türk futbolunun geleceği için endişeli:

"Futbol bu noktaya bağıra bağıra geldi. Daha da kötü günler bizi bekliyor"

"Saygıyı ve vefa duygusunu kaybettik. Emek vermiş insanların emeklerini çok kolay heba edebiliyoruz. Bunlar olduğu sürece Türk futbolu iyiye gitmez"

(İstanbul/Ercan Çakar/Emre Doğan) (Görüntülü/Fotoğraflı)

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