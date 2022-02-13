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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Şubat 2022 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Şubat 2022

13.02.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Şubat 2022

İHAMER, İHA teknolojisi için insan gücü yetiştiriyorTHK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya: "Sabit Kanat Jet Motor İHA Projesi, Dikey İniş ve Kalkış (VTOL) Yapan Sabit Kanat İHA Projesi, VTOL Simülasyon Projesi, Döner Rotor Otonom Drone ve Sürü Drone Projeleri akademisyenlerimiz...

6 Nisan 1920

1 - İHAMER, İHA teknolojisi için insan gücü yetiştiriyor

THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya:

"Sabit Kanat Jet Motor İHA Projesi, Dikey İniş ve Kalkış (VTOL) Yapan Sabit Kanat İHA Projesi, VTOL Simülasyon Projesi, Döner Rotor Otonom Drone ve Sürü Drone Projeleri akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin iş birliğiyle yürütülüyor"

"Ar-Ge projeleri sonucunda öğrencilerimizin yurt içi ve yurt dışı birçok yarışmaya katılımını da sağlamaktayız"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Deri ve deri mamulleri sektöründen ocakta 133,3 milyon dolarlık ihracat

Geçen ay en fazla deri ve deri mamulleri ihracatı gerçekleştirilen ilk 3 ülke Almanya, Rusya ve İtalya oldu

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak:

"En çok ihracat artışı yaşadığımız ülke yüzde 648,3 artış ve 2,3 milyon dolarla Ürdün oldu"

(Furkan Gençoğlu/İstanbul)

3 - Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda hedef yıl sonunda 58 milyar liralık hacme ulaşmak

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali:

"Geçen seneye göre, göreceli daha iyi bir hasat dönemi ve artan saklama kapasitesiyle yıllık işlem hacminin yüzde 30 üzerinde bir artışla 25 milyar lira seviyesine ulaşmasını bekliyoruz"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

4- Amerikalıların cebinden bu yıl Sevgililer Günü için 23,9 milyar dolar çıkacak

Sevgililer Günü'nü kutlayanların kişi başı ortalama harcama tutarının ABD'de bu yıl 175,4 dolara yükselmesi bekleniyor

Çikolata, şeker ve çiçek en popüler hediyelikler olmayı sürdürürken, Amerikalıların bu yıl 14 Şubat için mücevhere 6,2 milyar dolar, dışarıda akşam yemeğine de 4,3 milyar dolar ayırması öngörülüyor

(Dilara Zengin/Washington)

5- Bu mahalle yaklaşık 112 bin sakiniyle 3 il ve 758 ilçeden daha büyük

Beylikdüzü ilçesindeki Adnan Kahveci Mahallesi'nin nüfusu Ardahan, Bayburt ve Tunceli'yi geride bıraktı

Türkiye'nin en kalabalık 20 mahallesinden 16'sı da İstanbul'da bulunuyor

(Halis Akyıldız/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

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Tam Gemi Şok Denemeleri, İhlas Haber Ajansı, Kayyum, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Şubat 2022 - Son Dakika


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