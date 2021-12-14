ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Aralık 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin doğal gaz depolama ve LNG tesisleri kış için teyakkuzda

Türkiye'nin şu anda gaz tüketiminin yüzde 10'u Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nden, yüzde 20'si ise Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nden karşılanıyor

Toplam 3,1 milyar metreküp yıllık depolama kapasitesine sahip Silivri'deki tesiste, kapasite artırma çalışmaları devam ediyor

Kış döneminde yoğunluğun arttığı Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne, ayda 8-9 LNG gemisi yanaşıyor

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- RÖPORTAJ - Grammy ödüllü caz piyanisti Michel Camilo AA'ya konuştu:

"CSO Ada Ankara'da performans sergileyebilecek olmak gerçek bir onur, gerçekten çok heyecanlıyım"

"İnternette fotoğraflarına bakınca çok etkileyici görünüyor. Eminim akustikler harika olacak. Orada iki konser verebilecek olmak gerçek bir lüks"

"Kanımca caz müzik çok yol aldı ve parlak bir geleceğe sahip. Tüm dünyada birçok yeni yetenekli müzisyenin yetiştiğini görmekten memnunum. Kreatif caz sanatçısı olmanın gerçekte ne anlama geldiğini deneyimlemeye, öğrenmeye ve keyfini çıkarmaya istekliler"

(Eda Özdener/Gamze Oğuz/Ankara) (Fotoğraflı)

3- Türk araştırmacılardan, okulları "metaverse" ortamına taşıyan teknoloji

ODTÜ'lü araştırmacılar, öğrencilerin bir avatarla temsil edildiği ve üç boyutlu "metaverse" dünyasında derslerin yapılabildiği "sanal okul" projesini geliştirdi

Sanal okuldaki fiziksel gerçeklik ve bulunuşluk hissi, sanal gözlüklerle ya da masaüstü sanal gerçeklikle sağlanabiliyor

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Tokel:

"Klasik iki boyutlu çevrim içi ortamlarda öğrenciler, sadece bir fotoğraf ve kullanıcı adı, pasif şekilde dersi dinliyorlar. Metaverse ortamında ise öğrencilerin hem kendilerinin hem sınıf arkadaşlarının ve hem öğretmenlerinin avatarı var"

"Metaverse ortamında yapılan bir ders, gerçek hayattaki etkileşimin bir benzeri"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- "UNUTTURAN HASTALIK: ALZAYMIR" Kırsal bölgelerde alzaymır bulguları hastalık değil "yaşlanma belirtisi" olarak görülüyor

Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç:

"Kırsalda hala hastalık bulgularının normal yaşlanma bulgusu olduğu düşünülüyor ve bunun bir hastalık olarak kabul edilmemesinden dolayı hastalar hekime getirilmiyorlar"

"Öncelikle kırsalda bu farkındalığı yaratmamız gerekiyor. Yaşlılıkta başlayan zihinsel bulgular, özellikle unutkanlık bir hastalıktır. Kırsaldaki bu tür hastaların da erken dönemde hekime gelmesi ve uygun tedaviyi almaları için bu farkındalığı yaratmak gerekiyor"

"Kırsalda bence kritik meslekler var; muhtarlar, öğretmenler, sağlıkçılar, din insanları gibi. Oradaki nüfusla iletişim içinde olan bu insanları eğitmek, hastalık hakkında bilgi vermek, bu kişilerin de çevresindeki insanları bilgilendirmesi en makul çözüm gibi gözüküyor"

(Elif Küçük/İstanbul) (Görüntülü)

5- Adliye binası, sokak kedisi Ziya'nın yuvası oldu

Aydın'ın Germencik ilçesindeki adliyenin ayrılmaz parçası haline gelen kedinin tüm ihtiyaçları çalışanlar tarafından karşılanıyor

Germencik Cumhuriyet Savcısı Ozan Oğuz:

"Biz Ziya'yı çok seviyoruz. Çok sıcakkanlı, rahatça geliyor, koltukta uyuyor. Bir süre sonra çekip gidiyor. Burada rahat ve özgür"

Adliye çalışanı Ali Mermer:

"Onun için ofiste yatacak yer yaptık, ona polar serdik. Orada da yatıyor. Çok da temiz, peşimden ayrılmıyor"

(Necip Uyanık/Aydın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Sebzelerle ritim tutarak yeni konserlere hazırlanıyorlar

Bursa'da 9 ay önce kurulan Nilüfer Sebze Orkestrası, su kabağı, pırasa, havuç, turp, patlıcan, biber ve bakliyatla çeşitli enstrümanların seslerini çıkararak müzik yapıyor

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli ritim eğitmeni Akın Togay:

"İnsanların ilgisini çekiyor. 'Sebzelere vuruyorlar, amaçları nedir?' diyenler oluyor. Gülenler, beğenenler, oynayanlar oluyor. Bu durum bizim enerjimizi artırıyor"

(Fatih Çapkın/Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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