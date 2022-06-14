ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Haziran 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Haziran 2022

14.06.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Haziran 2022

"Mavi Vatan"ın mayın avcıları daima göreve hazırTCG Alanya Gemisi Komutanı Deniz Binbaşı Mehmet Devrim Dikmen: "Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine yönelik mayın avlama gemilerimiz, mayın gözcülüğü seyri icra etmekte ve tespit edilecek mayınları verilecek emirle imha etmek...

6 Nisan 1920

1- "Mavi Vatan"ın mayın avcıları daima göreve hazır

TCG Alanya Gemisi Komutanı Deniz Binbaşı Mehmet Devrim Dikmen:

" Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine yönelik mayın avlama gemilerimiz, mayın gözcülüğü seyri icra etmekte ve tespit edilecek mayınları verilecek emirle imha etmek için daima hazır durumda"

(Miraç Kaya/Balıkesir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli İHA ve SİHA'lar ihracat şampiyonunu değiştirdi

Baykar, 2021 yılındaki performansıyla savunma ve havacılık sanayisinin yeni ihracat şampiyonu oldu

Geçen yıl 664 milyon dolarlık ihracata ulaşan Baykar, global havacılık sanayi şirketleri için ürettiği uçak yapısallarıyla uzun yıllardır sektörün ihracat şampiyonu olan TUSAŞ'ı geride bıraktı

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- PttAVM, Türk ürünlerini Arnavutluk tüketicisiyle buluşturacak

PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu:

"Bu ülkede Türk ürünlerine ilginin fazla olduğunu biliyoruz. Bu konuda görüşmelerimiz olumlu geçti"

"Planlarımız arasında THY ortaklığının da bulunduğu AlbanianAir ile kargoların taşınması bulunuyor. Giden kargoların AlbanianPost ile de son kullanıcıya ulaştırılacağı bir e- İhracat operasyonu düzenleyeceğiz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

4- Fed, enflasyonu kontrol etmek için resesyon riskini göze alabilir

Merkezi ABD'de bulunan piyasa araştırma şirketi FWD Bonds'un başekonomisti Chris Rupkey:

"Resesyon riskleri, yüzde 50'nin üzerinde bulunuyor ancak bu alınmaya değer bir risk"

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey:

"Enflasyonu tekrar kontrol altına almak için Fed'in ekonomiyi resesyona sokması gerekebilir"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- Özel bakımla hayata tutunan ayı yavrusu "Haçuvan" Bursa'ya gönderilecek

Hakkari'de annesinden ayrı düşünce yeterince beslenemeyen ve tedavi için Van'daki Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen ayı yavrusunun adı, Hakkari, Çukurca ve Van'ın isimlerinden esinlenerek konuldu

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan:

"Kreş ve özel bakım hizmetini tamamladı yani ana sınıfı öğrencisi oldu. Bundan sonra özel bir alanda yaşamını sürdürmesi gerekiyor"

(Mesut Varol/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

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Kaynak: AA

Mavi Vatan, Karadeniz, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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