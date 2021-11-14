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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Kasım 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Kasım 2021

14.11.2021 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Kasım 2021

Bakan Karaismailoğlu, ulaştırmada yeşil dönüşüm vizyonunu AA'ya açıkladı: "Sürdürülebilir ve akıllı taşımacılık, yeşil liman, demir yolu taşımacılığının geliştirilmesi, yakıt tüketimi ve emisyonların azaltılması için üst düzey strateji belgelerimizle yeşil...

6 Nisan 1920

1- GRAFİKLİ - Bakan Karaismailoğlu, ulaştırmada yeşil dönüşüm vizyonunu AA'ya açıkladı:

"Sürdürülebilir ve akıllı taşımacılık, yeşil liman, demir yolu taşımacılığının geliştirilmesi, yakıt tüketimi ve emisyonların azaltılması için üst düzey strateji belgelerimizle yeşil kalkınma hedeflerimize hızlı adımlarla ilerliyoruz"

"Çalışmaları devam eden 'Sürdürülebilir, Akıllı Hareketlilik Stratejisi ve Eylem Planı' ile ulaşım odaklı karbon emisyonunun azaltılarak çevreci ulaşım türlerinin teşvik edilmesi için politikalarımız, yakın zamanda sahada uygulamalarını göreceğimiz projelerimiz olacak"

"İlk milli ve yerli elektrikli tren üretimi için çalışmalarımızı tamamladık. Trenlerimiz çok kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetinde olacak"

"Kanal İstanbul Projesi, boğazlarımızda yaşanması muhtemel bir çevre faciasının önüne geçmek için zorunludur"

(Merve Özlem Çakır/ Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Güvenlik duvarı Mehmetçiğe "kalkan" terörist ve kaçakçılara "set" oluyor

Türkiye- İran sınırının Ağrı- Iğdır kesiminde yapımı tamamlanıp son teknoloji ile donatılan 3 metre yüksekliğindeki 145 kilometrelik beton güvenlik duvarı, teröristler ve kaçakçılar başta olmak üzere bölgedeki yasa dışı geçişler ile kaçakçılık olaylarının önüne geçiyor

Elleri tetikte gözü hudutta olan Mehmetçik, beton güvenlik duvarı ve teknolojik imkanlar sayesinde Türkiye'ye geçmek isteyen düzensiz göçmenleri henüz sınır dışındayken Entegre Güvenlik Sistemleri ile anında tespit ediyor

Sınır duvarının bitişiğindeki yolda devriye atarak her türlü olaya karşı teyakkuz halinde olan Mehmetçik, sınır güvenlik sistemlerinin sunduğu imkanlardan yararlanarak son bir ayda hudut hattının ötesinde tespit ettiği 1693 düzensiz göçmeninin yurda girişini engelledi

(İsmail Hakkı Demir/Iğdır) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- KKTC'nin yeni Başbakanı Sucuoğlu, AA'ya değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ve Anadolu ile et ile tırnak gibiyiz. Türkiye'deki bir üzüntü bizi burada hasta eder, Türkiye'deki bir sevinç bizi burada coşturur. Biz hiçbir dönemde kendimizi ayrı gayri görmedik"

"Artık KKTC'nin ekonomik anlamda ayağa kalkıp yürümesi gerekiyor, o yönde çok ciddi plan ve programlarımız olacak, atacağımız adımlar olacak"

" (Kıbrıs konusunda) Cumhurbaşkanımız Ersin Bey ile yüzde yüz paralellik gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz ve Kıbrıs'ta 'iki egemen devlet' konusunda her türlü desteği de ortaya koyacağız"

"Önümüzdeki süreçte, daha önce olduğu gibi, anavatan Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz'deki, Mavi Vatan'daki haklarımızı sonuna kadar mücadelesini vererek, alacağız. Ne Türkiye ne de KKTC bu konudaki haklarından vazgeçer"

" Maraş, KKTC'nin kendi toprağıdır. Bunun usulüne uygun, kademeli şeklide açılımı devam edecektir"

(Muhammet İkbal Arslan/Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- FETÖ'nün ByLock'taki "La Casa de Papel" yöntemi deşifre edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında şüpheli A.U'nun 54 kişilik "pazarlamacılar" isimli ByLock grubuna üye olduğu belirlendi

Gruptakilerin, "La Casa de Papel" dizisindeki karakterler gibi gerçek isimleri yerine ülkelerin başkent isimlerini tercih ettiğini belirleyen uzmanlar, bu kişilerin Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görevli bürokratlar olabilecekleri ihtimali üzerinde yoğunlaştı

Kullanıcı profili ve yazışma içeriklerini analiz eden uzmanlar, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli yürüttükleri çalışma sonucunda ByLock kullanıcılarının, "daimi temsilcilik müsteşarı", "ataşe", "başkatip" ve "katip" gibi meslek grubundan kişiler olduklarını tespit etti

(Tanju Özkaya/Ankara)

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geri dönüşüm, Türkiye, Kıbrıs, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Kasım 2021 - Son Dakika


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