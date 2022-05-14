ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Mayıs 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Otomotivde en fazla ihracatı İstanbul yaptı

İstanbul, geçen ay 690 milyon 247 bin dolarla en fazla otomotiv dış satımı yapan il olurken, Kocaeli 634 milyon 734 bin dolarla ikinci ve Bursa 494 milyon 723 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında martta en önemli pazarlar Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa olarak belirlendi

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

2- Tekstil ve ham maddelerinden nisanda 995 milyon dolarlık rekor ihracat

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 389 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan yapılırken, en fazla dış satım gerçekleştirilen ülkeler 104 milyon dolarla İtalya, 64 milyon dolarla ABD ve 54 milyon dolarla İspanya oldu

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- Rekabet Kurumunun gündeminde 21 aktif soruşturma bulunuyor

Soruşturmalardan 7'sinin gıda endüstrisine, 4'ünün bilişim teknolojileri ve platform hizmetlerine yönelik olması dikkati çekiyor

Kurumun, "hızlı tüketim malları perakendeciliği", "çevrim içi reklamcılık" ve "akaryakıt" piyasalarına yönelik sektör incelemelerini de bu yıl tamamlaması bekleniyor

(Deniz Çiçek/Ankara)

4- Türkiye'den sürdürülebilir kaliteli gıda için "topraksız ve dikey tarım" hamlesi

Türkiye, topraksız ve dikey tarım gibi son teknoloji tarımsal faaliyetlere yönelik çalışmalarına hız verdi

Topraksız tarımla modern işletmelerde yıl boyu sürekli üretim yapılabilirken, topraklı üretime göre daha yüksek verim ve kaliteli ürün alınıyor

Dikey tarım uygulamasıyla 12 ay kesintisiz şekilde taze ve besin değeri yüksek ürünlerin, zirai ilaç kullanılmadan sağlıklı ve sürdürülebilir üretimi gerçekleştirilebiliyor

(Zeynep Duyar Canlı/Ankara)

5- Endülüs'ün zarafet timsali sarayı: El Hamra

İspanya'nın Granada kentinde bulunan ve uzun yıllar kaderine terk edilmesine rağmen Endülüs mimarisinin özgün motifleriyle eşsiz zarafetini koruyan saray, yaklaşık 8 asırdır İslam sanatının en önemli sembolleri arasında yer alıyor

Bölgenin tek profesyonel Türk rehberi Ali Osman Ramazanoğlu:

"El Hamra, ehil kalpler ve eller ile taşın işlenerek yaşam formu aldığı, konuştuğu, anlattığı ve insanları uyardığı bir zirve sanat eseri olarak karşımızda duruyor"

(Kaan Bozdoğan/Granada) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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