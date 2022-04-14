ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Nisan 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Hastaneye ihtiyaç duyan Kovid-19 vaka sayısı "yok denecek kadar" azaldı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan:

"Tüm hastanelerde artık Kovid-19 servisleri boş, yoğun bakım yatak ihtiyacı görülmüyor. Bazı hastanelerde Kovid-19 bölümleri tamamen kapatıldı"

"En önemli nedenlerden biri etkin ve tam aşılama. İkinci neden Omicron varyantının mevsimsel grip benzeri özelliklere dönmesi, hastalık şiddetinin düşük olması"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Balıkçılar bu sezon "lüferi" bol, "palamudu" az buldu

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya:

"Denizlerde av yasağı yarın başlayacak. Bu sezon balıkçılar hem et verimliliği hem de balık bolluğu açısından denizlerde umduğunu bulamadı"

"Palamut bu sezon pek olmadı. Hamsi ve istavrit vardı ama boyları küçüktü, lüfer çok iyiydi"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- Yağışların debilerini yükselttiği akarsular, inci kefalinin göçünü kolaylaştıracak

Van Gölü'ndeki yaşam alanını üreme döneminde geride bırakıp tatlı sulara göç eden inci kefalinin 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesinde balıkçılar göle bıraktıkları ağları son kez çekti

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş:

"Geçen yıl inci kefali göçünde yaşadığımız en büyük sorunlardan biri akarsu debilerinin hızlı düşmesiydi çünkü geçen yıl havzada kar yağışı çok az oldu. Geçen yıla oranla bu yıl havzanın çok daha fazla kar aldığını görüyoruz. Şu an için akarsu debileri çok iyi durumda"

(Mesut Varol/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Emniyetin kadrolu "hassas burunları" polisin en büyük yardımcısı

AA ekibi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet, Narkotik Suçlarla Mücadele, Bomba İmha ve İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüklerinde kadrolu personel olarak görev yapan polis köpeklerinin çalışmalarını görüntüledi

Kayıp kişinin izini süren, toplumsal olaylara müdahalede görev alan, patlayıcı maddeleri ve zulalanmış uyuşturucuları bulan özel köpekler, her gün eğiticileriyle idmana çıkıyor, mesai saati gözetmeksizin polisle uyumlu şekilde çalışıyor

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul)(Fotoğraflı/Görüntülü)

5- Kovid-19 gençlerde "beyin sisi" bırakabiliyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu:

"Genç insanlarda hastane yatışı çok olmuyor, Kovid'i hafif geçiriyorlar, ayakta grip gibi atlatıyorlar ama zihinsel yeteneklerinde etkilenme olabiliyor"

"(Gençlere yönelik yürüttükleri bir tez çalışmasında) Hem bellekte hem yürütücü ve dikkatle ilgili işlevlerde bozulma ortaya çıktığını gördük ki bu oran hiç düşük değil. Hiç etkilenmeyen de olabiliyor ama bundan etkilenen bir grup genç de ortaya çıkıyor"

(Elif Küçük/İstanbul)(Görüntülü)

6- Zamana direnen Çandarlı Kalesi, ihtişamıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

Üç tarafı denizle çevrili 5 kulesi, mazgalları, kapısı, girişteki kitabesi ve duvarlarıyla asırlara meydan okuyan yapı, Anadolu'da en iyi korunmuş kaleler arasında gösteriliyor

Kalede görevli sanat tarihçisi Buket Anayurt:

"UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdikten sonra burada ziyaretçi sayımız bir hayli arttı çünkü ismimizi duyurabildik"

(Halil Fidan/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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