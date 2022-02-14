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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Şubat 2022 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Şubat 2022

14.02.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Şubat 2022

Türkiye altyapı yatırımlarıyla spor turizminde de güçlü hale geldiGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Son 20 yılda spor altyapısına yönelik her branşa özgü çalışmalarımız var.

6 Nisan 1920

1- Türkiye altyapı yatırımlarıyla spor turizminde de güçlü hale geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

"Son 20 yılda spor altyapısına yönelik her branşa özgü çalışmalarımız var. Türkiye, geçtiğimiz yıl salgına rağmen 164 farklı uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptı"

"Altyapı hizmetlerindeki profesyonellik ve insanımızın sıcak ev sahipliği birleşince spor turizminde de ciddi güç haline geliyorsunuz"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türk astronomlar uzayda iki gezegen keşfetti

Dünya'dan 1336 ışık yılı uzaklıktaki Kepler-451 çift yıldız sisteminde keşfedilen iki gezegen, Türkiye kaynaklı ikinci keşif olarak bilim tarihine geçti

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden Prof. Dr. Selim Osman Selam:

"Gezegenlerden biri Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık olarak 1,5 katı diğeri iki katına yakın. Gaz devi gezegenler olduğu için bu gezegenlerde hayat olma ihtimali yok"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye, 257 kamu-özel iş birliği projesiyle 80 milyar dolarlık yatırım yaptı

İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmellik Merkezi Başkanı Aydın:

"Türkiye'de kamu-özel sektör iş birliği projeleri 1990'lı yılların başından beri çok başarılı bir şekilde uygulanıyor. Bugüne kadar toplamda 257 projeye gerçekleştirildi ve 80 milyar dolara ulaşan yatırım yapıldı"

"(KÖİ projeleri ana bütçeden yapılsaydı) Ülkenin tamamındaki insanların ödediği vergilerden ödenen bir yatırım olacaktı. Oysa, bu projeyi kullananın ödediği bir sistem. Burada çok ciddi anlamda bir vergi adaleti sağlanıyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

4- Hava Sporları Federasyonu "Cumhuriyetin 100. yılında" gökyüzünü rengarenk yapmayı planlıyor

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Kalaycı:

"2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında Dünya Hava Oyunları'nı Türkiye'de yapmak gibi bir çalışmamız var"

"Bu sene yeni yönetimimizle TEKNOFEST'in büyük paydaşlarından birisi olacağız. Eylül ayında Samsun'da yapılacak organizasyonda çok büyük sürprizlerimiz olacak"

(Muhammed Boztepe/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Yatırım, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Şubat 2022 - Son Dakika


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