ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Mart 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Mart 2022

15.03.2022 10:44
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Mart 2022

Batılı ülkelerin yaptırım uyguladığı Rus oligarkların serveti 118 milyar doları buluyorABD, AB ve İngiltere'nin yaptırım uyguladığı Rus oligarklar, ağırlıklı olarak enerji, çelik, kimya, bankacılık ve havacılık sektöründeki yatırımlarıyla biliniyorYaptırım...

6 Nisan 1920

1- GRAFİKLİ - Batılı ülkelerin yaptırım uyguladığı Rus oligarkların serveti 118 milyar doları buluyor

ABD, AB ve İngiltere'nin yaptırım uyguladığı Rus oligarklar, ağırlıklı olarak enerji, çelik, kimya, bankacılık ve havacılık sektöründeki yatırımlarıyla biliniyor

Yaptırım uygulanan isimler arasında Rusya'nın en zengin iş insanlarından Aleksey Mordaşov, Gennady Timçenko ve Roman Abramoviç bulunuyor

(Nuran Erkul Kaya/ Emre Gürkan Abay/Moskova)

2- BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Rusya- Ukrayna savaşını değerlendirdi:

"Umarım Avrupalıların gözleri bu trajediyle açılır ve dayanışmaya her yerde ve her zaman ihtiyaç olduğunu anlarlar"

"Avrupa'da çok büyük bir dayanışma var. Sadece hükümetler değil, aynı zamanda bireyler, şirketler olmak üzere pek çok bağışçı, Ukraynalı mültecilere yardım etmek için kaynak veriyor. Onlara mesajım, sadece Ukrayna'dan değil, tüm mültecilerin yardıma ihtiyacı var"

(Muhammet Tarhan/Ankara)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail Parlamentosu Başkan Yardımcısı Zoabi, Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi:

"Ülkemdeki insanlar turizmde olsun ekonomik kalkınma ve ticarette olsun ve hatta belki de enerji alanında daha fazla iş birliği olacağı için gerçekten heyecan duyuyor"

"Türkiye ve İsrail'in çok sağlam diplomasi ortaklığının, Orta Doğu bölgesinin tamamına, ekonomi, diplomasi ve diğer tüm alanlara olumlu etkisinin olacağını düşünüyorum"

(Nazlı Yüzbaşıoğlu/Ankara)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Bakan Nebati, Türkiye'deki yatırım imkanlarını Fransız ve İngiliz yatırımcılara anlatacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fransa'da gerçekleştirilecek Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'nda gayrimenkul sektörünün önde gelen yatırımcılarıyla görüşecek

İngiltere'de Londra Menkul Kıymetler Borsası Açılış Töreni'ne katılacak olan Nebati, yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, Türkiye'nin potansiyeli, imkanları ve yatırım fırsatlarına ilişkin bilgi verecek

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

5- AB ve Türkiye, gaz bağımlılığını ortak temiz enerji stratejisiyle azaltabilir

Avrupa Bina Performans Enstitüsü Başkanı Julian Popov:

"Türkiye'nin AB üyeliği başvurusunun enerji faslından bağımsız şekilde Türkiye-AB enerji platformu ve müzakerelerine ihtiyacımız var. AB faslı, politik nedenlerden dolayı erteleniyor ama bunu beklemenin bir manası yok"

"Eminim ki (Türkiye ve AB) birlikte çalışırsak, ithal gaza bağımlılığı, özellikle de Rus gazına, hızlıca düşürebiliriz ki bu şu anda en temel hedef"

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)(Görüntülü)

6- Tüketicileri mağdur edenler cezadan kaçamadı

Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında geçen yıl 85 firmaya yaklaşık 125 milyon lira idari para cezası uygularken en fazla ceza abonelik sözleşmeleri ile ön ödemeli konut satışlarına ilişkin verildi

Reklam Kurulu da yasal düzenlemelere aykırı şekilde tüketiciyi yanıltan reklamlar için geçen yıl 33 milyon 273 bin 294 lira idari para cezası uygularken bu cezalarda gıda ve sağlık sektörleri öne çıktı

(Deniz Çiçek/Ankara)

7- Milli sporcu Birgül Erken, Çanakkale kahramanları anısına daldı

Serbest dalış rekortmeni Erken'in Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılında Anzak Koyu'nda 7 metre derinlikteki İngiliz "SS Milo" gemisi batığına yaptığı dalışı AA ekibi görüntüledi

Çanakkaleli sporcu Erken:

"Bu dalışımızı Çanakkale destanını yazan tüm aziz şehitlerimize armağan ettik ve şu anda vatani görevini yapan tüm Mehmetçiklerimize de gönderdik. Buradan tarih bilincini aşılamak için gençlere seslendik"

(Burak Akay/Çanakkale) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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İngiltere, Ukraynalı mültecileri Rus oligarklarının boş mülklerine yerleştirebilir İngiltere, Ukraynalı mültecileri Rus oligarklarının boş mülklerine yerleştirebilir

Avrupa Birliği, England, Enerji, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Mart 2022 - Son Dakika


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