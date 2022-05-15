ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Mayıs 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Mayıs 2022

15.05.2022 10:43
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Mayıs 2022

Görme engeline rağmen engelli üniversite öğrencilerine rehber oluyorKüçük yaşta yatılı okulda başlayan eğitim hayatını, tarih bölümünü dereceyle bitirerek tamamlayan doğuştan görme engelli Bahar Yıldırım, çalıştığı Medipol Üniversitesinde engelli öğrencilerin eğitim süreçlerini...

6 Nisan 1920

1- Görme engeline rağmen engelli üniversite öğrencilerine rehber oluyor

Küçük yaşta yatılı okulda başlayan eğitim hayatını, tarih bölümünü dereceyle bitirerek tamamlayan doğuştan görme engelli Bahar Yıldırım, çalıştığı Medipol Üniversitesinde engelli öğrencilerin eğitim süreçlerini daha kolay tamamlamaları için yol gösterici oluyor

Bahar Yıldırım:

"Sen kendini nerede görürsen karşındaki de seni orada görür. Engelli bireyler asla pes etmesinler, beni örnek alsınlar. Ben başardıysam herkes başarır çünkü çok zor bir noktadan bugünlere geldim"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

2- Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatıcı tanıtım yapanlara 4 ayda 17 milyon lira ceza kesti

Kurul, yılın ilk 4 ayında incelediği 7 bin 57 dosyadan 668'ini kurallara aykırı bulurken bunlardan 504'ü hakkında reklam durdurma, 164'ü için ise idari para ve durdurma cezaları verdi

Söz konusu dönemde sosyal medya fenomenleri olarak da bilinen sosyal medya etkileyicilerinin reklam faaliyetlerine yönelik 12 dosya görüşülürken 10'unda mevzuata aykırılık tespit edildi

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- İspanya'ya ihracat sanayi grubu öncülüğünde rekor kırdı

Türkiye, nisanda 980 milyon 344 bin dolarla İspanya'ya aylık ihracat rekoru kırdı

İspanya'ya yapılan dış satımda ilk 7 sırayı sanayi grubunda faaliyet gösteren sektörler aldı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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GAZİANTEP - Görme engelli santral memuru azmiyle örnek oluyor GAZİANTEP - Görme engelli santral memuru azmiyle örnek oluyor Görme engelli santral memuru azmiyle örnek oluyor Görme engelli santral memuru azmiyle örnek oluyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Mayıs 2022 - Son Dakika


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