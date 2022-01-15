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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Ocak 2022 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Ocak 2022

15.01.2022 10:45
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Ocak 2022

Devlet Arşivleri Başkanlığı ecdadın izini dünyanın her yerinde sürüyorCumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr.

6 Nisan 1920

1- Devlet Arşivleri Başkanlığı ecdadın izini dünyanın her yerinde sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal:

"Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda şu ana kadar Devlet Arşivleri Başkanlığı olarak 58 ülke ile arşivler arası iş birliği anlaşmasını imzaladık"

"Son yıllarda 750 bin görüntü sisteme dahil edildi. Bunların içerisinde Şer'iye sicilleri, çeşitli hatlar, padişah fermanları gibi birçok kaydı görebiliriz"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Küresel tarımsal emtia fiyatlarının bu yıl da yüksek seyretmesi bekleniyor

İklim değişikliğinden hızla artan küresel talebe kadar çok sayıda enflasyonist baskının etkilediği tarımsal emtia fiyatlarının geçen yıl yaklaşık yüzde 28 artması dikkati çekiyor

Küresel gıda fiyatları 2021'de 10 yılın zirvesine çıkarken uzmanlar, bu yıl da daha istikrarlı piyasa koşullarına dönüş umutlarının zayıf olduğunu belirtiyor

(Dilara Zengin/Washington)

3- Muğla'da hedef 3 milyon turist

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl:

"2021 yılında kente gelen turist sayısı 1 milyon 83 bin 589'a ulaştı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısında artış yaşandı"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu:

"2022 yılında 3 milyon turisti geçeceğimize eminim. Bu anlamda konaklama sektörü olarak tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz"

(Durmuş Genç-Sabri Kesen/Muğla)

4- Görme engelli gazeteci haber yazıyor, fotoğraf çekiyor

Görülmeyen Gazete Yazı İşleri Müdürü Fatih Mehmet Moray:

"Gazeteci olarak toplum önce beni kabullenmek istemedi. Yani nasıl gazetecilik yapacağım, fotoğraf çekeceğim konusunda gerçekten biraz yadırgayarak baktılar ama sonuç itibarıyla yaptığımı görünce çevredeki insanlar beni kanıksadı"

"Haberlerde engellilerin üretkenliklerini gün ışığına çıkarmayı hedefliyorum"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

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Devlet Arşivleri Başkanlığı, Ankara, Nisan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Ocak 2022 - Son Dakika
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