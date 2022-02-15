ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Şubat 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye-ABD ilişkilerinde diyalog dönemine yeni büyükelçi: Jeffry Flake

"Türkiye, dünya sahnesinde giderek daha büyük bir oyuncu olarak yer alıyor"

"Dünyanın neresine seyahat edersek edelim, hangi güzel başkente gidersek gidelim, eşim her seferinde 'Güzel ama bir Türkiye değil.' dedi"

(Nazlı Yüzbaşıoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 3600 ek göstergede süreç hızlandı

Hükümet ve Memur-Sen, 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını yarın yapacak

Toplantıda, hazırlanan çalışmalara dair sunum yapılması ve Memur-Sen'in görüşlerinin alınması bekleniyor

(Özcan Yıldırım/Ankara)

3- "Büyük mükelleflere özel vergi dairesi" modeli Ankara'da uygulanmaya başlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu modelle büyük mükelleflerin iş ve işlemlerinin hızlı şekilde sonuçlandırmasını, hizmetlerin sektörde uzmanlaşmış personelle birebir iletişim kurularak yürütülmesini hedefliyor

Başkentte özel olarak açılan "Ankara Kurumlar Vergi Dairesi", toplanan kurumlar vergisinin yaklaşık yüzde 85'ini karşılayan 672 kurumsal şirkete özel hizmet verecek

Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman:

"Bu vergi dairemizde görev yapan uzman personelimiz, aynı sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 25 mükellefe birebir hizmet verecek şekilde görevlendirildi"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

4- Türk müteahhitler yıla yurt dışında 214,4 milyon dolarlık iş üstlenerek başladı

Müteahhitler ocakta 6 ülkede 10 proje üstlendi

Yurt dışında bugüne kadar üstlenilen proje tutarı da 453,2 milyar dolara ulaştı

(Deniz Çiçek/Ankara)

5- Doğan Cüceloğlu eserleriyle gelecek nesillere rol model olacak

Eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu:

"Kültürümüzün güzel kodlarını, değerlerini vurguladı. Aksayan yanları nasihat ederek değil, severek, saygıyla farkına vardırarak öğretti"

Cüceloğlu'nun asistanı Sosyolog Gizem Çil:

"Doğan Hoca ile çalışmak, birlikte olmak, paylaşmak ve ondan öğrenmek, gelişimim adına, gönlümün muradını keşfetmem adına bana çok şey öğretti"

(Semra Orkan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Eski malzemeleri çöpe atmayıp "Sıfır Atık Kütüphanesi" açtılar

Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin kullanılmayan paneller, tahta sıralar, aynalar, variller, kablo makaraları ve motor parçalarından tasarladığı eşyalarla kurulan kütüphane ilgi görüyor

Okul müdürü İlhan Özata:

"Diğer okullardan ya da kurumlardan hurdaya ayrılan malzemeleri okulumuzda yeniden değerlendirip tasarımlar yaparak onlara yardımcı olabiliriz"

(Deniz Açık/Eskişehir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Mercekle ders çalışan Nazlıcan azmiyle üniversiteli oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle kitapları mercekle okuyarak sınava hazırlanan ve İngilizce öğretmenliği bölümünü kazanan 18 yaşındaki Nazlıcan Fidan, azmiyle çevresindekilerin takdirini topluyor

Fidan:

"O süreçte 'sen okuma, başaramazsın' diyenler olmuştu. Ben de bu yüzden inat ettim. Nenemin evinde kalıyordum. Arkadaşlarım akşam dersleri erken bitirirken ben gece saat 3'e kadar ders çalıştığımı hatırlıyorum"

(Sayim Harmancı/Hakkari) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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