ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Temmuz 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Temmuz 2022

15.07.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Temmuz 2022

Darbe girişiminin kilit noktası İstanbul'da o geceden sabaha kritik 11 saatİstanbul, o dönemki ismiyle Boğaziçi Köprüsü'nün askerler tarafından trafiğe kapatıldığı 15 Temmuz akşamından sabahın ilk saatlerine kadar hareketli, gergin, vatandaşı hedef alan...

6 Nisan 1920

1- GRAFİKLİ - Darbe girişiminin kilit noktası İstanbul'da o geceden sabaha kritik 11 saat

İstanbul, o dönemki ismiyle Boğaziçi Köprüsü'nün askerler tarafından trafiğe kapatıldığı 15 Temmuz akşamından sabahın ilk saatlerine kadar hareketli, gergin, vatandaşı hedef alan silahların, tankların karşısında geçirirken güneş doğduğunda köprüde teslim alınan askerler, darbenin püskürtüldüğünün ilk işareti oldu

Ölümü hiçe sayan ve tankın altına yatan vatandaşların görüntülerinin hafızalara kazındığı, İstanbul'da 99 kişinin şehit olduğu o "tarihi gece"de Çengelköy, Vatan Caddesi, Atatürk Havalimanı, Boğaziçi Köprüsü ile Saraçhane başta olmak üzere birçok yerde FETÖ'nün hain darbe girişimine destansı bir karşılık verildi

(Sefa Mutlu-Uğur İslamoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Darbecilere karşı çıkarken şehit olanların ailelerinin hüznü dinmiyor

En genç şehitlerden Mehmet Ali Kılıç'ın annesi Gülzerin Kılıç:

"Oğlum 'Devletime, milletime çok iyi bir mühendis olacağım' derdi. Çocuğumun hayallerini, bizim hayallerimizi kırdılar. Onları Rabb'ime havale ediyorum"

Özel güvenlik görevlisi Mustafa Kaymakçı'nın kız kardeşi Fatma Kaymakçı:

"Bu mal mülk meselesi değil, vatan meselesi. Şehidim adına idam istiyorum"

(İrem Demir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Devlet tüm imkanlarıyla 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerinin yanında

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar şehit yakınları, gaziler ve ailelerine istihdamdan faizsiz konut kredisine, sağlık hizmetlerinde öncelik tanınmasından eğitim yardımlarına kadar birçok alanda destek veriliyor

(Ayşe Şensoy Boztepe/Ankara)

4- GRAFİKLİ - FETÖ'nün darbe girişimi nedeniyle İstanbul'da 1364 sanık cezalandırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişiminin ardından 18 bin 883 iddianame düzenlendi, 41 ana davada 2 bin 190 kişi yargılandı, 1364 sanığa çok sayıda suçtan ceza verildi

Darbe girişimi faaliyetleri ve FETÖ bağlantıları nedeniyle hapis cezası verilen 2000 tutuklu ve hükümlü, Silivri Cezaevi'nde kalıyor

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı annesi anlattı

Anne Gülay Yılmaz:

"Benim evladım açmadan soldu. Kapı açıldı mı içeri girecek diye her zaman umutlanıyorum"

"Bana, 'Anne okulda sobayı yakamıyorum.' dedi. Yardım ettim ona, buradan çam çırası hazırladım ki götürsün de orada yaksın, çocukları ısıtsın, eğitim versin de milletimize, devletimize yararlı olsunlar. Onu bile benim çocuğuma çok gördüler"

(Tuğba Yardımcı/Gümüşhane) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Sağlıkta şiddete karşı hastanelere metal kapı dedektörü

Güvenlik seviyesinin artırılması amacıyla hastane girişlerine metal kapı dedektörleri ve turnikeler kurulmaya başlandı

Sistem sayesinde üzerinde belirlenenden fazla metal yoğunluğu bulunanlar dedektörden geçemeyecek, buna bağlı olarak turnike açılmadığından hastaneye giriş yapamayacak

(Göksel Yıldırım/Ankara)

7- Mobilya ihracatının 2023'te 10 milyar doları aşması bekleniyor

TAİF Genel Başkanı Hüseyin Taklacı:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü olan 2023'te mobilya ihracatında 10 milyar doların üzerine çıkılacağını öngörüyoruz"

"Dünya mobilya ihracatında yüzde 3,1'lik payla 11. sırada yer alan ülkemiz, dünya mobilya ithalatında ise yüzde 0,5'lik payla 45. sırada bulunuyor"

(Mehtap Yılmaz/Ankara)

8- Türk voleybolu "aynı gün aynı saati" bekliyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde, 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı ile 22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı da Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Ay-yıldızlılar, aynı gün aynı saatte 3 ayrı kategoride finale yükselmek için sahaya çıkacak

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Saatlerimizi voleybola ayarladık"

"Cumartesi günü voleyboldan üç final bekliyoruz. İnanın biri eksik kalırsa üzüleceğiz"

(Musa Samur/Ankara)

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Kaynak: AA

İstanbul, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Temmuz 2022 - Son Dakika
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