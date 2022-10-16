ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Ekim 2022

6 Nisan 1920

1- Kuraklık ve soğuğa dayanıklı tritikale geliştirilecek

Ülkesel Tritikale Islah Çalışmaları Koordinasyon Projesi ile kuraklığa, soğuğa, hastalıklara dayanıklı yeni tritikale hat ve çeşitlerinin geliştirilmesi için melezleme çalışmaları yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci:

"Arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltik için dekarda 16 lira olarak açıklanan sertifikalı tohum kullanım desteği 2022 yılı için 24 liraya yükseltilmişti. Bu destek miktarını 2023 yılı ödemelerinde 50 liraya çıkardık"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

2- Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihracat 25 milyar dolara dayandı

Bu yılın 9 aylık döneminde en fazla ihracat 7 milyar 507 milyon dolarlık payla Irak'a gerçekleşti

(Burhan Sansarlıoğlu/ İstanbul)

3- Kızından etkilenen baba, Karagöz ve Hacivat'la "akran zorbalığı"nı anlatıyor

Hayali Ahmet Aksoy:

"Oyunda, mağdur olan kişinin ne yapması gerektiğini, olayı büyükleriyle, rehberlik servisindeki öğretmeniyle ya da okul idaresiyle paylaşmasını eğlenceli bir dille anlatıyorum"

(Serkan Avcı/Mersin)

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