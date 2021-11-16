ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Kasım 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Son teknoloji milli silah ve teçhizat Mehmetçiğin sınır nöbetine güç katıyor

TSK'nın, Türkiye-İran sınır hattında kullandığı, Türkiye'de üretilen son teknolojik silah ve teçhizat, zorlu coğrafyada askerin hem güvenliğini hem hareket kabiliyetini artırıyor hem de alan taramasının hızlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor

"Hudut Kartalları"nın sınır hattındaki en büyük destekçilerinden yerli zırhlı personel taşıyıcı "Vuran" ve "Kirpi 2" Mehmetçiğin bölgede emniyetli ve süratli şekilde devriye atmasına büyük kolaylık sağlıyor

Sınır hattından Türkiye'ye mağara ve tünel gibi yollardan girmeye çalışan dış unsurlara karşı güvenlik duvarı boyunca sürekli tarama yapan Mehmetçik, burada da yazılımı ve donanımı tamamen yerli imkanlarla üretilen yeraltı görüntüleme cihazını kullanıyor

(İsmail Hakkı Demir/Iğdır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- GRAFİKLİ - Ülke genelinde iki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 80'i geçti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 18 yaş ve üstü nüfusta bir doz aşı uygulananların oranı da yüzde 90'ın üstüne çıktı

Türkiye genelinde iki doz aşı yaptıranların oranının yüzde 75'i aştığı "mavi" il sayısı 47'ye yükseldi. Bu illerden 22'sinde iki doz aşılanma oranı yüzde 80'i geçti

İki doz aşılananların oranının en yüksek olduğu şehir yüzde 84 ile Ordu, en az olduğu il yüzde 55,2 ile Şanlıurfa oldu

(Ahmet Sertan Usul/Ankara)

3- Türkiye'nin sağlık turizmi pastasından aldığı pay artırılacak

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalarla sağlık turizmi, spor turizmi, ekoturizm, wellness gibi yüksek potansiyelli alanlarda kişiselleştirilmiş ve geliştirilmiş modeller oluşturulması sağlanarak, daha fazla sağlık turisti çekilmesi ve gelir elde edilmesi amaçlanıyor

Türkiye'nin küresel sağlık turizmi piyasasından aldığı payın artırılması için mevcut desteklerin güncellenmesi ve yeni destek unsurlarının oluşturulması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor

Yurt dışından gelecek hastalara vize kolaylığı sağlanması için Hizmet İhracatçıları Birliğine yetki verilirken "sağlık vizesi" başvurularının aralık ayı içinde Birlik tarafından kabul edilmesine ilişkin çalışmalar devam ediyor

(Deniz Çiçek/Ankara)

4- Fosil yakıtlara bağımlı Orta Doğu ekonomileri, temiz enerji dönüşümü için yol haritası arayışında

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol:

"Bazı petrol üreticisi ülkeler iklim değişikliğiyle mücadelede adım atma konusunda temkinli ya da adım atmak istemiyor. İklim değişikliği müzakerelerinde en fazla sorun çıkan konulardan birisi bu. Bazı ülkeler ise temiz enerjiye geçişin önlenemez olduğunun farkındalar ve artık bu gerçeği kabul ederek ekonomilerini buna göre yönlendirmeye çalışıyorlar"

"Kaynak zengini ülkelerin ekonomi modellerindeki köklü değişiklikler tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar kaçınılmaz görünüyor"

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

5- Üniversite çalışanları 15 kediyle aynı ofisi paylaşıyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanları, binanın inşaatı sırasında işçilerin sahiplendiği "Hacer" isimli kedi ile 6 yavrusu ve 8 sokak kedisine kapılarını açtı

Bilgi işlem Daire Başkanı Sinan Balcı:

"Akşam mesai bittiğinde onlar da kendi yuvalarına gidiyor. Sabah tekrar geliyorlar. Bir personel gibi. Masanın üzerinden diğer masaya atladığı zaman kimse 'Ne oluyor' demiyor. 'Bizim kedidir' diyorlar"

(Ferdi Uzun/Aydın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İşitme engelliler seslerini sporla duyuracak

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural:

"Türkiye'deki en başarılı federasyonlar arasındayız ama sportif başarılarımız bilinmiyor"

"Türkiye'de 3,5 milyon işitme engelli birey var. Bunların içinde yaşlı olanlar, kadınlar ve çocuklar var. Bizim hedefimiz aralarındaki yetenekli çocukları tespit edip spora kazandırmak"

"İşitme engelli bireyin ana dili işaret dili. Televizyonlarda sağ altta yer alan işaret dili tercümesinin yaygınlaşması gerek. İlgili kurumların desteğini bekliyoruz"

(Fatih Gazioğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Çimen'den birlik çağrısı:

"Artık birleşme zamanı, ayrışma zamanı değil. Çünkü masa tenisi branşının son 5 yılda ciddi anlamda ivme kaybettiğini düşünüyoruz"

"Sporcu, kulüp, organizasyon sayısında ve uluslararası arenada madalya anlamında ciddi kayıplarımız var"

"Bu spor dalını yine madalyalı federasyonlar arasına sokmak istiyoruz"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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