ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Mart 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Mart 2022

16.03.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Mart 2022

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi: "Biz de hiçbir kuralı, uluslararası hukuku, uluslararası insan hakları kurallarını tanımayan Miloşeviç rejiminin soykırımının, insanlığa karşı suçlarının ve savaş suçlarının kurbanı olduk. Sonuçta biz de mülteci olduk.

6 Nisan 1920

1- Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Rusya- Ukrayna savaşını değerlendirdi:

"Biz de hiçbir kuralı, uluslararası hukuku, uluslararası insan hakları kurallarını tanımayan Miloşeviç rejiminin soykırımının, insanlığa karşı suçlarının ve savaş suçlarının kurbanı olduk. Sonuçta biz de mülteci olduk. Bu nedenle Ukrayna'nın ne hissettiğini anlayabiliyoruz"

"Ukrayna, bağımsız, demokratik bir ülkedir ve kendisiyle ilgili konulara karar verme hakkına sahiptir"

(Nazlı Yüzbaşıoğlu/Behlül Çetinkaya/Antalya)

2- Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: "Asıl amaç Rusya'yı durdurmak olmalı"

"21. yüzyılda hiçbir sınır askeri saldırganlıklarla değişmemeli, uluslararası hukuk ayaklar altına alınmamalı"

(Behlül Çetinkaya/Antalya)

3- AA, NATO'nun Batı Balkanlar'daki ilk hava üssü Arnavutluk'taki Kuçova Hava Üssü'nü görüntüledi

Kuçova Hava Üssü Komutanı Binbaşı Arqile Olldashi:

"Mig-15, Mig-17, Mig-19 gibi uçaklar havalanıyordu ve o dönem çokça uçuşun olduğu, farklı tatbikatların yapıldığı güçlü bir üstü. Kuçova Hava Üssü son uçuşlarını 2005 yılında tamamladı"

(Fatjon Cuka/Kuçova)

4- Ticaret Bakanlığından devre tatil sözleşmelerinde "geriye dönük imza" uyarısı:

İndirim yapılacağı gerekçesiyle sözleşmeye geriye dönük tarih atma teklifini kesinlikle kabul etmeyin, bu sizin cayma hakkınızı ortadan kaldırmak için yapılıyor

Devre tatilin tanıtımı kapsamında bedava tatilden yararlanan tüketicilerden, cayma hakkını kullansa dahi bu tatilin bedelinin talep edilmesi yasak

(Deniz Çiçek/Ankara)

5- İkinci el on-line oto pazarında fiyatlar değişmedi satışlar arttı

Türkiye ikinci el on-line binek ve hafif ticari araç pazarında şubat ayı satışları, ocak ayına kıyasla yüzde 27 artarken, geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 7 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında yüzde 16 azaldı

İstanbul, ikinci el on-line binek ve hafif ticari araç pazarında en fazla satış gerçekleştirilen il oldu

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

6- Çanakkale gazisi dedesinin asırlık protez bacağını müzeye bağışladı

Dedesiyle aynı adı taşıyan torun Mehmet Yılmaz:

"Dedemin protez bacağını babamın evinin altında toz toprak içinde gördüm. Bunu müzeye bağışlayıp tarihi eser olarak korunsun istedim"

Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen:

"O dönemde protez yapımı için çok sayıda atölyenin kurulduğunu biliyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonucu elde ettiğimiz bilgilerden Gazi Mehmet Yılmaz Çanakkale Savaşı'nda yaralı olarak kurtuluyor ve tedavisi yapılıyor"

(Gülsem Adam/Mustafa Kurt/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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cumhurbaşkanı, Ukrayna, Kosova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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