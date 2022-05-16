ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Mayıs 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- İŞKUR, "iş gücü piyasasının röntgenini" çekecek

Kurum, iş gücü piyasasının durumunu tespit etmek, işverenlerin beklentilerini belirlemek ve gelecek projeksiyonunu oluşturmak için İş Gücü Araştırması'na başladı

Türkiye genelindeki 82 binden fazla işletmenin verilerinden oluşacak araştırma, ülkedeki iş gücü piyasasının talep tarafına ilişkin en geniş kapsamlı çalışma olacak

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- İnşaatın etkilediği 250 sektörün istihdamı 6 milyonu geçiyor

İstanbul İnşaatçılar Derneğinin araştırmasına göre, müşavirlikten demire, betondan mobilyaya kadar uzanan 250 yan sektörün GSYH içindeki payı yüzde 35'lere ulaşıyor

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım:

"İnşaat, ülke ekonomisinin ve sanayisinin önemli ve vazgeçilemez bir parçasıdır. Ekonomik veriler, sektörün ülke sanayisi için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- Doğal gaz dağıtımına 5 yılda 50 milyar lira yatırım yapılacak

Geçen yıl doğal gaz dağıtımına yapılan 2,7 milyar liralık yatırım, 2017-2020 dönemi yıllık ortalama yatırım tutarının 900 milyon lira üzerinde gerçekleşti

Türkiye'de doğal gaz abone sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 18,5 milyon oldu

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

4- Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakan Halit Turgay, "Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın, Halikarnas Mozolesi'nin parçalarının ana vatanına iadesi talebiyle İngiliz yetkililere yazdığı mektuptan aldığı ilhamla "Ege Fısıltıları" adlı eseri besteledi

Turgay'ın öğrencisine mezuniyet hediyesi olarak bestelediği eser, İngiliz Flüt Derneği ile Ulusal Amerikan Flüt Derneğinin düzenlediği yarışmalarda birincilik ödülüne layık görüldü

(Eda Özdener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Günlük 6 gramı geçen tuz tüketimi hipertansiyon kaynaklı böbrek yetmezliğine yol açıyor

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk:

"(Böbrek yetmezliği) Birincil neden şeker, yüzde 30-35 civarında. İkincil yüksek tansiyon, tuz tarafından tetikleniyor, o da yüzde 20'lerde. 300 hasta içerisinde 60 hastamızda hipertansiyon var"

Hipertansiyon kaynaklı böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren 69 yaşındaki Kemal Gül:

"Yemeğin tadına bakmadan tuz dökerdim. Normalde 6 gram tüketilmesi gerekiyorsa ben en az 4 katını kullanıyordum"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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