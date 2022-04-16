ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Nisan 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Nisan 2022

16.04.2022 10:45
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Nisan 2022

Ambulans uçağın Trabzon-Ankara hattındaki "nefes" veren operasyonunu AA görüntülediSağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, soluk borusu tümör nedeniyle tıkanan Trabzon'daki kanser hastası Mahmut Çakmak'ı özel cerrahi müdahale için Ankara'ya yetiştirdiAnkara Atatürk Sanatoryum Eğitim...

6 Nisan 1920

1- Ambulans uçağın Trabzon- Ankara hattındaki "nefes" veren operasyonunu AA görüntüledi

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, soluk borusu tümör nedeniyle tıkanan Trabzon'daki kanser hastası Mahmut Çakmak'ı özel cerrahi müdahale için Ankara'ya yetiştirdi

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki başarılı operasyonla yeniden nefes alabilen Çakmak'ın kızı Ayşegül Yavuz:

"Babam kalem ucu kadar bir aralıktan nefes almaya çalışıyordu, duygularımı tarif edecek kelime bulamıyorum, çok mutluyum"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Devlet ile vatandaşın BES'teki birikimi 300 milyar liraya koşuyor

BES'teki katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 258 milyar 125,4 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 18 milyar 103,9 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 276 milyar 229,3 milyon liraya ulaştı

Bu yılın ilk çeyreğinde toplam fon büyüklüğünde 32 milyar 677,7 milyon liralık yükseliş görülürken, aynı dönemde 7 bin 983 kişi de emekliler arasına katıldı

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- TÜRSAB'dan iç turizm hareketliliğine destek çağrısı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya:

"Uygun koşullarda tatil kredileri verilebilir. Bu kredileri mevcut faiz oranlarının dışında değerlendirmek gerekiyor"

"7 milyon kişilik bir kayıp çok kolay tolere edilemiyor. Fakat sistemimizi ayakta tutmak için diğer pazarlardan olabildiğince fazla turist çekerek bu süreci atlatmaya çalışacağız"

(Furkan Gençoğlu/İstanbul)

4- Bakandan fitness salonu isteyen öğrenciler şimdi "fit olma" yarışında

Türkiye'nin ilk sosyal bilimler lisesi olan Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesinin öğrenci ve öğretmenleri, talepleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptırdığı salonda ders sonraları ter atarak dinleniyor

Beden eğitimi öğretmeni Oğuz Keklik:

"Koşu bandından aletli pilatese kadar birçok spor aleti bulunuyor. Şimdiden öğretmen ve öğrencilerde fit olmaya doğru bir gidiş var"

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Hatalı park yüzünden 250 metre sedye taşıdılar Hatalı park yüzünden 250 metre sedye taşıdılar

Mahmut Çakmak, Ambulans, Trabzon, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Nisan 2022 - Son Dakika


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