ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Şubat 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ne "su tasarrufu" ayarı

Yönetmelikte yapılacak düzenlemeyle binalarda suyun daha tasarruflu tüketilmesi amacıyla sıhhi tesisat projelerinde lavabo musluk debileri dakikada 6 litre, duşlarda ise dakikada 8 litre ile sınırlandırılacak

Merkezi sıcak su sistemli binalarda sıcak su re-sirkülasyon pompası zorunluluğu getirilerek musluklarda daima sıcak suyun hazır olması sağlanacak

(Yıldız Nevin Gündoğmuş-Ankara)

2- Türkiye, ABD ile olan rekor ticaret hacmini daha da artırmayı hedefliyor

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ:

"ABD ile ticaret hacmi 2021 sonunda yüzde 29 artış göstererek 28 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Şüphesiz bu başarıyı tarihimizde ilk defa ABD'ye ticari fazlası vererek elde etmiş olmamız bizi daha da gururlandırdı"

"Önümüzdeki süreçte yeni iş birliği fırsatlarının da değerlendirilmesiyle birlikte ikili ticaretimizin daha yüksek seviyelere ulaşacağına inanıyorum"

Amerikan Şirketler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu:

"Ülkemiz, Amerikan şirketleri açısından çeşitli yatırım fırsatları içeriyor. Günümüzün dijitalleşen dünyasında teknoloji altyapısının güçlü olması, Türkiye'nin çekiciliğini artıran diğer bir unsur olarak öne çıkıyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- Türkiye tavuk eti üretiminde geçen yıl 2,2 milyon tonla rekor kırdı

Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Abdullah Koç:

"Ülke tavuk etine alışmış durumda. Ayrıca hala en ucuz protein kaynağının da tavuk eti olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeplerden tavuk eti üretimi artmaya devam ediyor"

(Erhan Cihan Ünal/Ankara)

4- Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesinin inşasında sona yaklaşılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 2019'da temeli atılan Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin ağustos-eylül gibi hizmete açılması planlanıyor

İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin:

"Sağ olsun devletimiz, hükümetimiz bu isteğimizi duyarlılıkla karşıladı. Burada baştan sona özellikle Cumhurbaşkanı'mızın iradesinin çok önemi var"

(Elif Küçük/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Hamileliğin son 3 ayındaki "hatırlatma dozu" bebekleri de koruyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün:

"Anne gebeliğinin son 3 ayında hatırlatma dozunu yaptırdıysa, aşıları tamsa antikorlar anneden bebeğe geçerek bebeği de Kovid-19'a karşı korumaya devam ediyor"

"Omicron varyantı çok hızlı bulaşıyor, buna bağlı olarak da gebelerin önlemleri bir miktar daha artırması gerekiyor"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Pekin'den 6'ncılıkla dönen Furkan Akar, hedef büyüttü:

"Kota kazanarak zaten bir ilki gerçekleştirmiştik. Pekin'de 6'ncılık elde ettim, bu da Türk spor tarihinde bir ilk. Çok mutluyum, gururluyum"

"2026 Kış Olimpiyatları için şimdiden çalışmaya başladım. Çünkü 4 yıl kısa bir süre, hemen geçiyor. 2026'da mutlaka madalya için yarışacağım"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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