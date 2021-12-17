ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Aralık 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TOKİ, bugüne kadar 45 ilde yaklaşık 179 bin riskli konutu dönüştürdü

5 bin konutun dönüştürülmesi için plan ve proje çalışması sürüyor

Kentsel dönüşüm kapsamında 18 yılda yaklaşık 23 milyar lira proje yatırımı yapan TOKİ, 2022'de de 30 bin konutluk dönüşüm projesini hayata geçirmeyi hedefliyor

İstanbul'da 85 bin konutu projelendiren TOKİ, yaklaşık 12 bin yeni konutun da temelini attı

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

2- Nijeryalı iş insanları Türkiye'de yatırım yapmak istiyor

Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Richard Adeniyi Adebayo???????:

"Nijeryalı iş insanları zaten Türk iş adamlarının güvenini kazandı. Bundan dolayı Türkiye ile çok güzel işler yapacağız"

"Nijerya, hızla uygulanabilecek sürdürülebilir ortaklıklar istiyor ve bu ortalıklarda Türkiye önemli. Türkiye, Nijerya'da yaptığı yatırımlarla 'ülkenin stratejik ortağı' olduğunu yeterince kanıtladı"

"İki ülke arasındaki ticaret hacminin yükseltilmesi için her iki ülkeden kamu sektörü ve özel sektörden oluşan Nijerya-Türkiye Stratejik İş Konseyi kurulmalı"

(Adam Abu Bashal/Abuja)

3- Kritik doğal gaz altyapıları depreme karşı "Yer-His" ile korunacak

Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi ve Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne kurulan sistem, sismik yer hareketlerini yaklaşık 2 saniye öncesinden algılıyor

Yer-His'den gelen bildirimle tesislerde anında acil durum kapama mekanizması devreye girecek ve olası kazaların önüne geçilecek

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntü)

4- Üreticilerden çam balı için acil eylem planı talebi

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin:

"Orman yangınlarından dolayı çam balını yapan böcek popülasyonunun biyolojisinin olumsuz etkilenmesi Muğla yöresindeki çam balı üretiminin yüzde 70-80 azalmasına sebep olmuştur"

"Bal üretiminin tekrar artırılması için acil eylem planı hazırlanmalı"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

5- Fon yönetim şirketleri yatırım yapmak için girişimcilerin peşinde

Diffusion Capital Partners Ortağı Altan Küçükçınar:

"Elimizde 30 milyon avro büyüklüğünde nitelikli, teknoloji tabanlı, büyüme potansiyeli olan girişimlere aktarmak üzere sahip olduğumuz bir kaynağımız var. Bunun için de girişimcilere ulaşmaya çalışıyoruz"

"Bütün genç girişimcilere çağrım, bize ulaşsınlar, yaptıklarını anlatsınlar, konuşalım, yatırım yapmayı değerlendirelim"

(Deniz Çiçek/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Yoğun bakımdaki anne ile prematüre bebeğinin yaşam savaşı mutlu sonla bitti

Mersin'de, Kovid-19'a yakalanınca solunum rahatsızlığı nedeniyle erken doğum yaptırılıp yoğun bakıma alınan Aslıhan Kayık ile 29 haftalıkken prematüre olarak dünyaya gelen ve kuvöze alınan oğlu, tedavilerinin ardından 61 gün sonra kavuştu

Anne Aslıhan Kayık:

"Doğuma girerken onun bana can olmasından dolayı isminin Cansın olmasını istedim. Beni hayata tutunduran oydu"

"Ailemde herkes aşı vurdurmuştu. Hastaneye yattıktan sonra, 'Keşke aşı vurulsaymışım' demiştim"

(Serkan Avcı/Mersin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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