ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Mart 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türk toplumunun yaşadığı yerlerde aile ataşelikleri açılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık:

"2022'de Almanya'dakileri tamamlayıp ondan sonra diğerlerine peyderpey gelmeyi ümit ediyoruz"

(Betül Yürük/New York)

2- BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos: "Türk hükümetiyle el ele çalışıyoruz"

"İstanbul'da BM Medeniyetler İttifakı'nın Arabuluculuk Merkezi'ni açacağız"

(Nazlı Yüzbaşıoğlu/Antalya)

3- Çanakkale batıklarına dalanlar 107 yıl önceki savaşın izlerini yakından görüyor

Seddülbahir köyü açıklarında Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca turizme açılan sualtı parkındaki batıklardan SS Milo ve HMT Lundy, AA ekibince görüntülendi

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir:

"Bizi dünyadaki diğer dalış noktalarından ayıran konu bizim sualtı batıklarımızın hepsinin bir hikayesinin olması ve tarihsel süreç içinde hepsinin bir gerçekliğinin olmasıdır"

(Burak Akay/Çanakkale) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- 1915 Çanakkale Köprüsü Türkiye'nin ihracatına hız katacak

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Şener:

"Ege'nin ihracatına baktığınız zaman özellikle Balkanlara giden bir boyut var. Bu ihracatı taşıyan araçlar daha çok İstanbul-İzmir otoyolunu kullanarak geliyorlardı, şimdi ise 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçecekler. Bu da ihracata hız katacak"

"Trakya ekonomisini Ege'ye doğrudan ve daha hızlı bir şekilde bağlamak ülke adına ciddi bir fayda sağlayacaktır. Böylesine kolay bir yolun açılmasıyla iki bölgenin ekonomisi birbirini tamamlayıcı duruma gelebilir"

(Muhammet Emin Horuz/İstanbul)

5- Akıllı çiplerle 15 dakikada hastalık tanısı koyan "nano-laboratuvarlar" Türkiye'de kuruluyor

TÜBİTAK'ın "Lider Araştırmacılar Programı" ile ABD'den Türkiye'ye dönen Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Fatih İnci'nin liderliğindeki ekip, başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara kısa sürede teşhis koyabilen nano-laboratuvarları yerli imkanlarla kuruyor

Doktor Öğretim Üyesi Fatih İnci:

"Çiplerle, tıbbi kaynaklardan yoksun köylerde bile insanların kendi başlarına uygulayabilecekleri platformları geliştirip cep telefonu entegrasyonuyla doktor-hemşire-hasta arasındaki üçgeni sağlamış olacağız"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türk hekimlerin "Kovid sonrası koku bozukluğu tedavisi" dünyada kabul gördü

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ ile ekibince kokuları farklı ve kötü algılayan parosmi hastalarına uygulanan "modifiye koku egzersizi tedavisi", Amerikan Kulak Burun Boğaz Akademisinin uluslararası hakemli dergisinde yayımlandı

Yurt dışında birçok klinikte uygulanmaya başlanan yöntemi geliştiren Altundağ:

"Tedavi uyguladığımız tüm hastalarda kalıcı ve total iyileşme gördük. Hastalar hiçbir şikayeti olmadan şu anda günlük hayatlarına devam ediyor"

(Elif Küçük/İstanbul) (Görüntülü)

7- Türkiye'deki STK'ler ramazanda rotayı Ukrayna'ya çevirdi

Yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'deki çeşitli STK'ler, bu yıl ramazan faaliyetlerine Ukrayna'yı da dahil etti

İHH İnsani Yardım Vakfı Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emre Kaya:

"Ramazan ayının gelmesiyle hem Ukrayna içerisinde iftar sofraları kurup hem de aynı şekilde kumanya dağıtımlarımızı devam ettireceğiz. Mültecilerin akın etmiş olduğu bölgelerde de ramazan projelerimizi hayata geçireceğiz"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul)(Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Torunlarıyla aynı yıl üniversite diploması alan 82 yaşındaki müzisyen avukatlık stajına başlayacak

1959'da kayıt yaptırdığı hukuk fakültesine, 2018'deki öğrenci affıyla dönen 82 yaşındaki Mustafa Yavuz Yalçınkaya, eğitim hayatını tamamlayarak 63 yılın ardından diplomasına kavuştu

Mustafa Yavuz Yalçınkaya:

"Kafaya koyduysan bu işi bitirirsin. Hocalarımız da iyi eğitim verdi. Çok şey öğrendik ufkumuz genişledi"

(Harun Kutbe/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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