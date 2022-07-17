ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Temmuz 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Temmuz 2022

17.07.2022 10:43
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Temmuz 2022

İsveç Yargıtayının iadesini durdurduğu FETÖ'cü terörist üst düzey yönetici çıktıAdalet Bakanlığınca "silahlı terör örgütü yönetme/kurma" suçlarından iadesi istenen Yılmaz Aytan'ın FETÖ'nün sözde Afganistan imamı olduğu ve örgütün yurt dışı yapılanmasında yer aldığı...

6 Nisan 1920

1- İsveç Yargıtayının iadesini durdurduğu FETÖ'cü terörist üst düzey yönetici çıktı

Adalet Bakanlığınca "silahlı terör örgütü yönetme/kurma" suçlarından iadesi istenen Yılmaz Aytan'ın FETÖ'nün sözde Afganistan imamı olduğu ve örgütün yurt dışı yapılanmasında yer aldığı öğrenildi

(Kemal Karadağ/Ankara)

2- HAK'tan özel sektöre "helal akreditasyon zorunluluğu" bilgilendirmesi

Helal Akreditasyon Kurumu, helal belgesi düzenleyen kurumların akreditasyonunu mecburi hale getiren düzenlemenin ardından, Türkiye'de özellikle gıda alanında faaliyet gösteren firmalarla bu konuya ilişkin bir araya gelmeye başladı

Toplantılarda, ithal edilerek ya da yurt içinde üretilerek piyasaya arz edilecek gıda ürünlerinin helal belgeli olması halinde bu belgelerin HAK'tan akredite olmuş yetkin kuruluşlardan temin edilmesinin önemi üzerinde duruluyor

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Eserleriyle çağları ve sınırları aşan mimar: Koca Sinan

Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasına inşa ettiği yapılarla tarihin en önemli mimarları arasında yer alan Mimar Sinan, yaklaşık 500 yıldır ayakta duran eserlerindeki ustalık, mimarlık ve mühendislikle hayranlık uyandırmaya devam ediyor

Sinan, yarım asırlık mimarlık serüveninde Osmanlı coğrafyasındaki birçok şehirde 82 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 hamam olmak üzere 350'den fazla yapıta imza attı

(Mücahit Türetken/İstanbul)

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Kaynak: AA

Afganistan, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Temmuz 2022 - Son Dakika
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