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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Kasım 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Kasım 2021

18.11.2021 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Kasım 2021

Dijitalleşmeyle Türkiye'nin sağlık turizmindeki hedefi yükseldiUluslararası Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya: "Yakın uçuş mesafesi, fiyatların daha avantajlı olması, kaliteli hizmet sunumumuz Türkiye'yi sağlık turizminde ön plana çıkardı.

6 Nisan 1920

1- Dijitalleşmeyle Türkiye'nin sağlık turizmindeki hedefi yükseldi

Uluslararası Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya:

"Yakın uçuş mesafesi, fiyatların daha avantajlı olması, kaliteli hizmet sunumumuz Türkiye'yi sağlık turizminde ön plana çıkardı. Hedefimiz, yatırım ve dijitalleşmeyle sağlık turizminde de dünyada ilk sıralarda yer almak"

"2022'de sağlık turizminde 2019'daki rakamları çok rahat geçeceğimizi, çok daha üzerine çıkacağımızı, hem kamu hem özel hastaneler açısından bunu başaracağımızı öngörüyoruz"

"Ülkemizde son yıllarda dijitalleşme, kamu, şehir hastaneleri ve özel hastanelerin yaptığı yatırımlarla birlikte çok ciddi sağlık turizmi yapılmaya başlandı"

(Ayşe Yıldız/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Küçükbaş hayvancılıkta destekler kilit rol oynuyor

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik:

"Desteklerin verilmeye başlandığı 2006 yılından bu yana koyunda yüzde 64, keçide yüzde 80 olmak üzere toplam küçükbaş hayvan sayısında yüzde 68 artış sağlandı"

"Desteklerin önümüzdeki süreçte de artırılarak devam etmesi küçükbaş hayvancılık sektörünü çok daha iyi yerlere getirecektir"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- Küresel helal pazarı 7 trilyon dolara hükmediyor

Dünya Helal Birliği Genel Başkanı Ahmet Gelir:

"Bu alanda yapılan çalışmalar, Türkiye'nin de sahaya inmesi ile farklı bir ivme kazandı. Başta gıda olmak üzere kozmetik, kimyasal ve temizlik ürünleri, tarım ürünleri, enerji, turizm, finans gibi birçok alanda İslam ülkelerinin sözü ciddiye alınmaya başladı"

"Müslüman ülkelerinin kendi arasında yapması gereken belgelendirme çalışmalarını Batı dünyasının yerleşik düzeninde var olan belli büyük belgelendirme kuruluşları da yapmaya çalışıyor"

"Onlar kendi arasında organize olmaya çalışıyorlar. Bu, tercih ettiğimiz bir şey değil, zira bilginin, becerinin, tecrübenin yanında helal çalışmaları bir imani meseledir"

Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete:

"Türkiye dünya helal sektöründen 100 milyar doların biraz üzerinde bir pay alıyor"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

4- İstanbul'daki hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 5 arttı

İBB hava kalite ölçüm istasyonlarının verilerine göre, 1 Ocak 2021 - 12 Kasım 2021 döneminde kent genelindeki azotdioksit (NO2) hava kirliliği oranı, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi

Kentte hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon yüzde 84,39 ile Aksaray, en az ölçüldüğü istasyon ise yüzde 5,59 ile Şile oldu

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

5- Trafik polisinin sadık arkadaşı sokak köpeği "Köpük"

Sinop'ta görev yapan trafik polisi Halis Arslan:

"Sabah işe geldiğimde beni, aracımı park ettiğim yerde bekliyor. Gün boyu yanımdan ayrılmıyor"

(Gökhan Gücüklüoğlu/Sinop) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- GRAFİKLİ - Süper Lig, 27,78'lik yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en yaşlı ligi

Avrupa'nın en yaşlı ikinci ligi Yunanistan'da, en genç ligi Danimarka'da oynanıyor

Süper Lig'de en yaşlı ekip Sivasspor olurken, en genç ekip konumunda Yeni Malatyaspor bulunuyor

Süper Lig'de 25 yaşından küçük futbolcular toplam sürenin sadece yüzde 19,7'sinde forma giyebilirken bu oyunculara en fazla forma veren ekip Fenerbahçe oldu

(Eyüp Karakuş/İstanbul)

7- GRAFİKLİ - Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da tarihi şampiyonluk için piste çıkacak

Milli motosikletçi, Dünya Superbike Şampiyonası'nda bugüne kadar 18 galibiyet, 15 ikincilik ve 19 üçüncülük kazanarak 52 kez Türkiye'yi podyumda temsil etti

Ay-yıldızlı milli sporcu, 2021 sezonunda 35 yarışta 13 birincilik kazanarak podyumun en üst basamağında yer aldı ve İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletti

Toprak Razgatlıoğlu, bu sezon 8 yarışta ikincilik, 7'sinde de üçüncülük elde ederek toplam 28 kez ödül kürsüsüne çıktı

Toprak Razgatlıoğlu:

"İnşallah istediğim gibi bir yarış olur ve birincilikle bitiririz ve ülkemize şampiyon olarak döneriz"

"Dünya Superbike tarihinde ilk defa bir Türk, dünya şampiyonu olmuş olacak, bunun mutluluğu gerçekten anlatılmaz, yaşanır"

(Fatih Çakmak/Ankara)

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İstanbul, Türkiye, Kasım, Helal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Kasım 2021 - Son Dakika


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