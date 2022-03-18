ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Mart 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Mart 2022

18.03.2022 10:45
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Mart 2022

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, ülkesinin NATO'ya üyelik tartışmalarını değerlendirdi: "Parlamento tarafından da kabul edilen güvenlik politikasına ilişkin hükümet raporumuzda, NATO'nun açık kapı politikası doğrultusunda NATO seçeneğini saklı tuttuğumuz yer alıyor""Şu...

6 Nisan 1920

1- Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, ülkesinin NATO'ya üyelik tartışmalarını değerlendirdi:

"Parlamento tarafından da kabul edilen güvenlik politikasına ilişkin hükümet raporumuzda, NATO'nun açık kapı politikası doğrultusunda NATO seçeneğini saklı tuttuğumuz yer alıyor"

"Şu aşamada, kararlaştırılmış mevcut durumumuzu koruyoruz. Üye değiliz, üyelik başvurusunda bulunmuyoruz ama NATO ile yakın ortaklık ilişkimiz var"

(Nazlı Yüzbaşıoğlu/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rusya'nın yaptırımlarla küresel ekonomiden dışlanması büyük bir ticaret boşluğu oluşturuyor

Enerji, metal ve tarım ürünleri ihracatında önemli bir paya sahip olan Rusya'nın küresel ekonomiden dışlanması fiyatların da yukarı çıkmasına neden oluyor

Uzmanlar Batılı ülkelerin yaptırımlarının Rusya'nın mali çöküşünün çok ötesine geçecek olumsuz ekonomik sonuçları olacağı konusunda uyarıyor

(Bahattin Gönültaş/Dilara Zengin/Berlin/Washington)

3- Kovid-19'un beyni ciddi ve kalıcı etkilediğine dair belirti yok

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu:

"Şu anda ibre, Kovid-19 açısından beynin, akciğer gibi diğer bazı organlara göre biraz daha şanslı olduğu yönünde"

"2 yıldır pandeminin uğultusu altında yaşıyoruz, bugüne kadar çok vaka gördük. Eğer beyin üzerinde sık görülen, hepimizi korkutacak ciddi bir etkilenim olsaydı şimdiye kadar belirtileri de fazlasıyla görülürdü, çok şükür bu yok"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- "Kaz Fedai" yanından ayrılmadığı sahibiyle gezintiye çıkıp alışverişe gidiyor

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 4 yıl önce yavruyken sahiplendiği ve "Fedai" ismini verdiği kazla arasında özel bir bağ oluşan Cevat Bostancı, evde de dışarıda da Fedai'yi bir an olsun yanından ayırmıyor

Cevat Bostancı:

"Çocuklarım bu kazı istemiyor, çünkü hepsini ısırıyor, beni kıskanıyor"

(Bilal Kahyaoğlu/Kastamonu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

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Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Parlamento, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Mart 2022 - Son Dakika


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