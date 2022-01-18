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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Ocak 2022 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Ocak 2022

18.01.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Ocak 2022

Kamuda konut sektörü yatırımlarında başı "afet konutları" çektiKamu yatırımları arasında bu yıl "yeni", "devam eden" ve "etüt proje"lerde kullanılmak üzere konut sektörüne 789 milyon 273 bin lira ayrıldıKonut yatırımlarında en fazla ödenek 454 milyon 223 bin lira ile AFAD'ın...

6 Nisan 1920

1- Kamuda konut sektörü yatırımlarında başı "afet konutları" çekti

Kamu yatırımları arasında bu yıl "yeni", "devam eden" ve "etüt proje"lerde kullanılmak üzere konut sektörüne 789 milyon 273 bin lira ayrıldı

Konut yatırımlarında en fazla ödenek 454 milyon 223 bin lira ile AFAD'ın olurken, bunun

330 milyon 223 bin lirası devam eden afet konutu projelerine ayrıldı

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

2- Hayvancılık yatırımlarında aslan payı hastalıklarla mücadeleye ayrıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvansal üretim ve hayvancılığın geliştirilmesi için 225,8 milyon liralık yatırım yapacak

Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele projesi için 131 milyon 519 bin lira harcanacak

(Zeynep Canlı/Ankara)

3- Yeşil dönüşüm, deri sektöründe 2022'nin en önemli gündem maddelerinden olacak

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen:

"Yeşil dönüşüm, sınırda karbon düzenlemesi gibi konu başlıklarına bağlı olarak bu kriterlere uygun üretim 2022 yılında en önemli gündem maddelerimizden biri olacak"

"Rusya bizim için her zaman önemli ihracat pazarlarımızın başında gelir ancak bu ülkedeki varlığımızı güçlendirirken alternatif pazarlara da giriş yapmamız gerektiği kanaatindeyim"

(Furkan Gençoğlu/İstanbul)

4- "FETÖ'nün talimatı"yla işlendiğine karar verilen Hrant Dink cinayeti 15. yılında

Gazeteci Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 14 yıldır devam eden yargılama sürecinde 33 sanık ceza alırken, Fetullah Gülen, Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı'nın da yer aldığı firari 13 sanığın yargılanması sürüyor

Cinayetin ardından başlatılan ve uzun zaman sürüncemede bırakılan soruşturmanın seyri, 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünün ardından FETÖ'cü savcıların açığa alınmasıyla değişmişti

(Murat Kaya/İstanbul)

5- Sitelerde yüzde 60'a varan aidat artışları yönetimler ile konut sahiplerini karşı karşıya getiriyor

Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır:

"Site aidatlarının yüzde 80'ini personel gideri oluşturuyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam, enflasyon, elektrik, doğal gaz, su ve gübre fiyatlarındaki artışlar aidatlara yansıdı"

TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek:

"Genellikle her yıl sonu veya başında yapılan kat malikleri olağan kurulunda bir yıl için ödenecek aidat belirlenir. Bu miktarın belirlenmesinde bir üst sınır yasal olarak çizilmemiştir"

(Deniz Çiçek/Ankara)

6- Beş asırlık kitaplarıyla "tarih kokan kütüphane"

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hamiliğini üstlendiği ve Macar Türkolog Ferencz'in koleksiyonunu satın alarak bağışladığı Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi, basılı ve yazma eserlerin yanı sıra haritalar, rölöveler, mikrofilm ve mikrofişlerle Türk tarihine ışık tutuyor

Asırlık eserler arasında 1516'da basılan Kudüs Tarihi kitabı, 1626'da çizilen Osmanlı haritası, Leyla ile Mecnun'un el yazması nüshası, İbrahim Müteferrika Matbaası'nda basılan kitaplar ve Mimar Sinan'ın eserlerine ait rölöveler yer alıyor

(Eda Özdener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- JAK timleri sokak ve yaban hayvanlarının da yardımına koşuyor

Erzurum Palandöken'de görev yapan timler, bir yandan kayak yaparken düşüp yaralanan veya telesiyejde mahsur kalan kayakseverlerin yardım ederken diğer yandan kar motorları ile kırsal alanlara giderek sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor

JAK Tim Komutanı Astsubay Başçavuş Fatih Taş:

"Vatandaşlarımızın yanında olduğumuz gibi yakın dostlarımızın da yanındayız, jandarma olarak 7/24 görev başındayız"

(Selami Küçükoğlu/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Ankara, konut, Ocak, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Ocak 2022 - Son Dakika
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