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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Şubat 2022 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Şubat 2022

18.02.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Şubat 2022

Kur korumalı hesaplarda 60 günde 452 milyar lira biriktiTürkiye Ekonomi Modeli ile hayata geçirilen Türk lirası kur korumalı mevduat ve katılma fonu hesaplarında 193 milyar lirası Hazine ve Maliye Bakanlığı, 259 milyar lirası Merkez Bankası destekli olmak üzere toplam...

6 Nisan 1920

1- GRAFİKLİ - Kur korumalı hesaplarda 60 günde 452 milyar lira birikti

Türkiye Ekonomi Modeli ile hayata geçirilen Türk lirası kur korumalı mevduat ve katılma fonu hesaplarında 193 milyar lirası Hazine ve Maliye Bakanlığı, 259 milyar lirası Merkez Bankası destekli olmak üzere toplam 452 milyar lira bakiye değerleniyor

Söz konusu hesaplarda 733 bini gerçek ve 24 bini tüzel kişi olmak üzere, toplamda 757 bin müşteri sayısına ulaşıldı

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Kırsal kalkınma projeleriyle oluşturulan istihdamın yıl sonuna kadar 200 bini geçmesi hedefleniyor

Program hedefleri kapsamında istihdamın gelecek yıl 210 bine, 2024'te 217 bine ulaşması öngörülüyor

Kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında üç yılda 6 bin tesis kurulması planlanıyor

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- TÜSEB'den sağlıkta bilimsel Ar-Ge projelerine destek

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan:

"2022 yılı yeni destek programlarımızı yayınladık. İlki, araştırmaları esnasında kısmi ve hızlı desteğe ihtiyaç duyan araştırmacılarımız, doktora veya tıpta uzmanlık öğrencilerimiz için"

"Sağlıkta temel bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla 800 bin lira üst limitli program da devreye alındı. Ayrıca klinik araştırmalar programı kapsamında yerli sağlık teknolojilerinin faz çalışmaları desteklenecek"

(Burcu Çalık/Ankara)

4- İki kadın karlı dağların zirvelerinde elektrik arızalarını gideriyor

Hakkari'de olumsuz hava koşullarından kaynaklı elektrik kesintilerinin en aza indirilmesi için çaba sarf eden arıza ekibinde görevli iki kadın, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu dağların zirvelerinde erkek meslektaşlarıyla yoğun mesai harcıyor.

İki çocuk annesi Sibel Etemoğlu:

"Çocuklarımdan aldığım takdir, işime daha sıkı sarılmamı sağlıyor. Çünkü annelerinin ne kadar güçlü olduğunu, ne şartlarda onlar için çalıştığını görüyorlar"

(Mesut Varol/Sayim Harmancı-Hakkari) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Yanan ormanlar "altın damlayan ağaç" ile yeşerecek

Çeşme Yarımadası'nda varlığı azalan sakız ağacı sayısı, yanan orman alanlarına dikilen fidanlarla artırılıyor

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince:

"Sakızı ana yurduna döndürerek Yunanistan'ı bu konuda monopol olmaktan çıkarıp, Türkiye'yi sakız üretiminde öne geçirmeyi hedefliyoruz"

(Halil Şahin/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Ekonomi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Şubat 2022 - Son Dakika


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