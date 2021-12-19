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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Aralık 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Aralık 2021

19.12.2021 10:43
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Aralık 2021

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B ile internet kapasitesi artacakUlaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: "Türksat 5B ile birlikte uzay vatanda bütün yörünge haklarımızı koruyoruz""Önümüzdeki dönemde Türksat 5B ile birlikte Türkiye'de internetsiz köy bırakmamak...

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B ile internet kapasitesi artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan:

"Türksat 5B ile birlikte uzay vatanda bütün yörünge haklarımızı koruyoruz"

"Önümüzdeki dönemde Türksat 5B ile birlikte Türkiye'de internetsiz köy bırakmamak üzere Türksat uydularımızı çok daha etkin bir şekilde kullanacağız"

(Dilara Zengin/Cape Canaveral)

2- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC'ın ön sonuçlarını AA'ya değerlendirdi:

"Şu ana kadar elde ettiğimiz verilerde, TURKOVAC uygulanan kişiler arasında ağır hastalanan, hastaneye veya yoğun bakıma yatan olmadığını gördük"

"İnaktif ve mRNA aşılarında ilk iki dozdan sonra uygulanan hatırlatma dozuyla, antikor seviyesinde hızlı bir zıplama görülüyor. TURKOVAC'ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı çalışmalarda da böyle bir zıplamayı görüyoruz"

"Bu da bizim en büyük avantajlarımızdan bir tanesi. Veriler, aşının hatırlatma dozu olarak kullanılabilir olacağını gösteriyor"

"Üretiminin, istenmeyen etkilerinin, etkinliğinin 'uygun' şeklinde değerlendirilmesi durumunda, ülkemizde üçüncü bir aşı olarak TURKOVAC da rahatlıkla kullanılabilecek. İsteyen herkes TURKOVAC'ı da aşı dozu olarak tercih edebilecek"

(Burcu Çalık/Ankara)

3- GRAFİKLİ - Türkiye'nin 8'inci uydusu uzayda

Türkiye'nin aktif durumda 4'ü haberleşme, 3'ü gözlem olmak üzere 7 uydusu bulunuyor

Bugün uzaya fırlatılan Türksat 5B'nin yaklaşık 6 ay sürecek yolculuğunun ardından yörüngesine oturtulmasıyla aktif uydu sayısı 8'e çıkacak

(Arife Yıldız Ünal-Merve Özlem Çakır/Ankara)

4- İstanbul havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 49 arttı

Kovid-19'la birlikte yaşanan kapanmaların olumsuz etkilerini normalleşme döneminde alınan önlemlerle atlatan Türk sivil havacılığı, sefer ve yolcu yoğunluğu açısından tekrar yükselişe geçti

İstanbul'daki tüm havalimanlarından, ocak ile kasım ayları arasında toplam 56 milyon 20 bin 455 kişi seyahat ederken, geçen seneye kıyasla 18 milyon 508 bin 975 yolcu artışı kaydedildi

Bu dönemde gerçekleşen sefer sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41'lik artışla 454 bin 686 oldu

(İzzet Taşkıran/İstanbul)

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Ömer Fatih Sayan, Türksat, Türkiye, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Aralık 2021 - Son Dakika


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