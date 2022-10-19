ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Ekim 2022

6 Nisan 1920

1- Gıda güvenliği ve fiyat artışlarına karşı "tahıl koridoru"nda süre uzatımı hassasiyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanlar, İstanbul Mutabakatı ile açılan tahıl koridorunun işlemeye devam etmesi için diplomasi trafiğini sürdürürken uzmanlar da bu adımların dünya için hayati önem taşıdığı görüşünde birleşiyor

Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Sade: "Tahıl koridoru anlaşmasının süresiz olarak uzatılması, dünya üzerindeki gıda güvenliği baskısını azaltacak en önemli yol olarak görülmektedir"

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü Eski Öğretim Görevlisi Jakub Korejba: "Fiyat kargaşasını önlemek için anlaşma uzatılmalıdır"

Avrasya İncelemeleri Merkezi Kıdemli Analisti Dr. Turgut Kerem Tuncel: "Anlaşmanın uzatılması çok olumlu bir gelişme olacaktır. Bunun yanında Ukrayna ve Rusya'nın bu konudaki olumlu yaklaşımları gelecekte mümkün olabilecek bir ateşkes için ümit yaratabilir"

(Mustafa Çalkaya-Zeynep Canlı/Ankara)

2- Türkiye'de üretilen ürünler e-ticaret rekabetinde Çin'den sonra geliyor

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten:

"Bizim en büyük inancımız Çin'den sonra Türkiye'de üretilen ürünler, e-ticarete en uygun ürünler. Dünyada bizim kadar bu işe yatkın çok az ülke var ve biz bu konuda iddialıyız"

"2030'a kadar araç filomuzun yüzde 80'ini elektrikliye çevirmeyi planlıyoruz"

(Bahattin Gönültaş/Frankfurt)

3- Taşınmaz satışlarından gelecek yıl 6 milyar lira gelir elde edilecek

En fazla gelir, 3,2 milyar lirayla arazi satışından sağlanacak

Taşınmaz satışlarından 2024 yılında 6,6 milyar lira, 2025'te de 7,2 milyar lira gelir hedefleniyor

(Deniz Çiçek/Ankara)

4- Çin ve ABD çekişmesi "çip savaşı" ile doruk noktasına ulaştı

ABD yönetimi Çin'e uyguladığı çip ihracatı yasağının ardından iki ülke arasında "çip savaşı" resmen başlamış oldu

Çin'de çip fabrikalarındaki ABD'li çalışanların işlerini bırakması ya da Amerikan vatandaşlığını kaybetmesi bekleniyor

Çin 2021 yılında 522 milyar dolar çip ihracatı ile dünyada ilk sırada yer alırken, ABD ise 53 milyar dolar ile listede 7. sırada yer alıyor

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

5- Özel doktoru Sekib Sokolovic, merhum Aliya İzetbegoviç'i anlattı:

"Hem insan hem de karakter olarak büyük bir insandı. Her anlamda erişilebilir, yumuşak ve merhamet sahibi birisiydi. Sahip olduğu merhamet, ona cumhurbaşkanı olsa da kolayca ulaşabilme fırsatı veriyordu"

"Dinimizin de istediği 'sadeliği ve merhameti' kendisinde hissedebilirdiniz. O, dindar ve her anlamda iyi bir insandı"

(Aldijana Hadzic-Ahmet Nurduhan/Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Moğolistan, Türkleri ata yurtlarına davet ediyor

Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanı Bat-Erdene Bat-Ulzii:

"Hedefimiz, iki ülke arasındaki turist sayısını artırmak"

(Mehmet Şah Yılmaz/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Boşnak akademisyenler AB'nin "aday ülke" statüsü görüşünü "göz boyama" olarak nitelendirdi

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Jahja Muhasilovic:

"Ülkedeki siyasiler, analizciler ve halk, AB'nin, seçimden hemen birkaç gün sonra bu yönde görüş bildirmesini, 'seçim yasasında yapılan değişiklerden dikkati uzaklaştırmak' şeklinde yorumladı"

Siyasal Bilimler Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Krupalija:

"AB Komisyonunun Bosna Hersek için 'iyi niyetli' bir görüş sergilemesini tam da Yüksek Temsilci Schmidt'in seçim yasası reformunu dayatarak yasalaştırmasının ardından yapması, bu 'iyi niyet göstergesini' sorgulamamıza neden oldu"

(Ahmet Nurduhan/Saraybosna) (Fotoğraflı)

8- ANALİZ - Bulgaristan'da çok partili hükümet kurma girişimleri umut vermiyor

GERB partisinin hükümet kuramaması durumunda, Cumhurbaşkanı Radev, bu görevi Değişime Devam partisine devredecek

PP'nin girişimlerinde başarısız olması halinde Cumhurbaşkanı, Mecliste temsil edilen diğer partilerden birine son bir şans verecek

48. parlamentoda kabine kurulamaması durumunda 2023 yılının ilk yarısında, 5. kez sandık başına gidilebilir

(İhvan Radoykov/Sofya)

9- Türk okçuluğunda 2022, "rekor" sezon olarak tarihe geçti

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu:

"2021 yılında madalya sayımız 45'ti. Bu sezon 86 madalyayla rekor kırdık"

"2022, Türk okçuluğu için tarihi bir sezon oldu. Umuyoruz ki gelecek sezonlarda bu başarıları da geçeriz"

(Muhammed Boztepe/Ankara) (Görüntülü)

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