ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Haziran 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Haziran 2022

19.06.2022 10:43
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Haziran 2022

Türk gemileri hem modernize edilecek hem çevre dostu olacakUlaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerlerine yeni gemi inşa edilmesi için sağlanan maddi destek artırılırken kabotaj hattında yolcu ve araç taşıyan...

6 Nisan 1920

1- Türk gemileri hem modernize edilecek hem çevre dostu olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerlerine yeni gemi inşa edilmesi için sağlanan maddi destek artırılırken kabotaj hattında yolcu ve araç taşıyan gemi işletmecilerinin de destekten yararlanabilmesinin önü açıldı

İnşa edilecek gemide çevre dostu enerji kaynağı kullanılması halinde destek miktarı ton başına hurda bedelinin 2,5 katına çıkarıldı

(Merve Özlem Çakır- Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde buğdayda 200 bin ton rekolte bekleniyor

Alanında " Türkiye'nin en büyük çiftliği" unvanına sahip Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hasat 167 biçerdöverle sürüyor

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Osman Topçu:

"Çeşitlerimiz, ülkemiz ekonomisine ciddi anlamda katma değer sağlamakta"

(Eşber Ayaydın/Şanlıurfa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kaybolan babasını bulmak için İstanbul- Sivas yolunu ilanlarla donattı

Esnaf Ahmet Karatağ, İstanbul-Sivas arasındaki otobanlar ile D-100 kara yolu üzerindeki iş yerlerine, dinleme tesislerine ve benzin istasyonlarına astıkları ilan ve afişlerle 9 yıl önce Koyulhisar'daki köyünden dönerken kaybolduğunu düşündüğü, ona duyduğu özlemini mısralara döktüğü 80 yaşındaki babasından bir iz arıyor

Karatağ:

"Kendisini olmasa bile bastonunu, ayakkabısını, bir şeyini bulsam bana yeter. Artık bir şeyini bulmamın peşindeyim"

(Kenan Irtak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Oğullarına sadekarlığı öğreten İstepan Usta torunlarının kuyumcu olmasını istiyor

İstanbul'da 1939 yılında doğan Pakyüz, oğulları Ardaşez Erol ve Murat Aret ile beraber Kapalıçarşı'daki iş yerinde babasının kendisine miras bıraktığı tarihi kuyum ekipmanları ile sadekarlığı geleceğe taşıyor

İstepan Pakyüz:

"İnşallah torunlar da bu işe girer, dördüncü nesil sadekar olurlar"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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