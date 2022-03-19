ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Mart 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Adalet Bakanı Bozdağ'dan FETÖ ile mücadele açıklaması:

"(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) ABD ve Türkiye arasındaki Adli Yardımlaşma Anlaşması'nın şartları tamamen oluşmuş durumda"

"Türkiye olarak biz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kurucusu, yöneticisi, terörist başı Fetullah Gülen'i ısrarlı bir şekilde istemeye devam edeceğiz çünkü bu Türkiye'nin hakkıdır"

(Kemal Karadağ-Ankara) (Görüntülü)

2- Türk savunma sanayisi yeniden yurt dışında vitrine çıkıyor

2022'de 4 milyar dolarlık ihracat hedefleyen Türk savunma sanayisi, Kovid-19 salgını sonrasında ilk kez bir fuara "milli katılım" sağlayacak

Katar'da 21- 23 Mart'ta düzenlenecek DIMDEX 2022 fuarına Türkiye'den 32 firma katılacak

(Göksel Yıldırım-Ankara)

3- Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bugüne kadar 25,4 milyon lira ceza verdi

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetlerine karşı 2020'de oluşturulan Kurul, bugüne kadar temel gıda maddeleri başta olmak üzere birçok ürün kategorisinde 896 firmaya ceza uyguladı

Geçen yılın son çeyreğinde fahiş fiyat artışlarıyla ilgili Ticaret Bakanlığına yapılan şikayetler nedeniyle 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen haksız fiyat denetimlerinde, toplam 14 bin 181 firma ve 101 bin 338 ürün denetlendi

(Deniz Çiçek-Ankara)

4- Almanya'dan ödüllü Türk hekimin tercihi ülkesine hizmet etmek oldu

Bazı tümörlere yönelik ameliyatsız tedavileriyle tanınan ve projeleri 2012'de "En iyi Alman projesi" olarak tanıtılan Prof. Dr. Hüdayi Korkusuz, Türkiye'de çalışma hayalini gerçeğe dönüştürdü

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde 1 Ocak'ta göreve başlayan Korkusuz:

"Benim amacım ve hedefim gereksiz ameliyatları önlemek. Bu işlemler için de modern medikal cihazlar üretmeyi, Türkiye'deki hekimlere ders vermeyi, ülkemizdeki herkese faydalı olabilmeyi hedefliyorum"

(Arif Yavuz-Afyonkarahisar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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