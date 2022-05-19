ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Mayıs 2022

6 Nisan 1920

1- Bakan Karaismailoğlu: " Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı dev projeler başka ülkelere ilham kaynağı oluyor"

"Bu projelerle ilgili Türkiye'nin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak isteyen ülkelerle istişarelerde bulunuyoruz"

"YİD modelini eleştirenler, Antalya- Alanya Otoyolu ihalesine girsinler, en ekonomik teklifi versinler ve ihaleyi alıp, yapsınlar. Bu projelerin ekonomik fizibilitelerinde hiçbir sıkıntı yoktur, bunlar kamuya açık ihalelerdir. Burada yarış sonucunda kamu açısından en uygun teklifi veren firma, ihaleyi alır ve işletme süresi boyunca da işleterek, devlete devredecektir"

(Bahattin Gönültaş/Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kamu alımlarında e-ihale yöntemi 1 Ağustos'tan itibaren zorunlu olacak

Kamu alımlarında rekabet ve saydamlığı artıran e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihalelerin oranı 2021'de yüzde 46'ya ulaştı

Alımların bu yöntemle yapılması 1 Ağustos'tan itibaren kademeli olarak zorunlu hale gelecek

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

3- Dünyada en fazla ülkeye uçan THY, 372 uçaklık filoya ulaştı

Türkiye'nin küresel bayrak taşıyıcısı olan ve 89 yıl önce kurulan THY, en fazla uluslararası noktaya uçan şirket olarak öne çıkıyor

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat:

"Krizi fırsata dönüştürerek elde ettiğimiz sürdürülebilir iyileşme, 2022'nin ilk çeyreğinde de devam etti. Bu dönemde tarihimizin en yüksek ilk çeyrek karlılığına ulaşarak 161 milyon dolar net kar elde ettik"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

4- Gümrüklerde gıda ve ilaç kaçakçılarına göz açtırılmadı

Ticaret Bakanlığınca, 2021 yılında kuru yemiş, meyve ve sebze ile çay gibi ürünler başta olmak üzere 251 milyon 242 bin liralık gıda kaçakçılığının önüne geçildi

Geçen yıl gümrüklerde 60 milyon 358 bin lira değerinde tıbbi malzeme ve ilaç yakalaması yapıldı

(Deniz Çiçek/Ankara)

5- Memur-Sen, tüm kamu görevlilerinin ek gösterge artışından yararlanmasını istedi

Konfederasyon, mevcut 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler oluşturularak düzenlemenin adil şekilde sonuçlanmasını talep ediyor

Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul:

"Sosyal maliyeti azaltacak, memnuniyeti ve iş barışını artıracak bu çalışmamızın dikkate alınmasını istiyoruz"

(Özcan Yıldırım/Ankara)

6- Davos'ta çok kutuplu dünyanın jeoekonomik zorlukları masaya yatırılacak

Dünya Ekonomi Forumu Yıllık Toplantısı İsviçre'nin Davos kasabasında 22-26 Mayıs'ta düzenlenecek

Bu yıl toplantıya 50 devlet lideri, 300 hükümet temsilcisi ve yaklaşık 2 bin 500 küresel iş dünyası yetkilisinin katılması bekleniyor

(Gökhan Kurtaran/Londra)

7- Gıda güvenliğinin bekçileri: Arılar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fulya Özdil:

"Arıların dünya üzerinden yok olması durumunda, insanoğlu ham madde temini ve besin maddesi bulma noktasında çok büyük sıkıntı yaşayacak"

"Arılar en çok kimyasal maddelerden olumsuz etkileniyor. Bundan 2-3 yıl önce çok ciddi anlamda koloni ölümleri söz konusu oldu, bir anda bir bal arısı kolonisinin yok olduğunu, tamamen söndüğünü gördük. Kaynağı hep araştırıldı ve arıların toplu ölümlerinin kimyasal kalıntılardan olduğu görüldü"

(Biriz Özbakır/İstanbul) (Fotoğraflı-Grafikli)

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