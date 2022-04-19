ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Nisan 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Omuriliği zedelenen Azerbaycanlı Türkiye'de robotik rehabilitasyonla yürümeye başladı

Azerbaycanlı hasta Subhan Hasanov:

"Türkiye'ye gelmeden önce hiç yürüyemiyordum ama artık bağımsız şekilde kendim yürüyebiliyorum. Yaklaşık iki ayda ayağa kalktım ve yürümeyi başardım"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci:

"Robotik rehabilitasyon, beyindeki sinir hücrelerinin gelişme yeteneğini artırıyor ve hareketlerin yeniden öğrenilmesine katkı sağlıyor. Bu şekilde tedavi süresinde kısalma, iyileşmede hızlanma ve günlük yaşam işlevlerinde gelişme oluyor"

(Ahmet Sertan Usul/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Devlet korumasındaki çocuklar, 3 bin 500 "rol model" ile buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2020'de uygulanmaya başlanan proje kapsamında bugüne kadar 58 bin 761 çocuk sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklere olan ilgilerini artırmak için "rol model" kişilerle bir araya geldi

"Devlet Korumasındaki Çocuklar için Rol Model Projesi" kapsamında düzenlenen 3 bin 336 etkinliğe sağlık, eğitim, spor, kültür ve sanat, iş dünyası, kamu kurumu, bankacılık alanlarında başarılı olan 3 bin 540 rol model olabilecek kişi katıldı

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

3- Birleşik Krallık'a ihracat yılın ilk çeyreğinde 3 milyar doları aştı

DEİK Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanı Osman Okyay:

"Brexit sonrasında hem Türkiye'nin hem de Birleşik Krallık'ın iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek konusundaki açık söylem ve politikaları ile ekonomik faaliyetlerin çoğalmasını ve ticaret hacimlerinin artmasını bekliyoruz"

(Yunus Türk/İstanbul)

4- Soluk borusundaki mum tutacağı ile 9 yıldır yaşayan kadın sağlığına kavuştu

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Yoldaş:

"Pasta mumlarında kullanılan 2 santimetrelik plastik tutacağı 4 saatlik bir ameliyatla hastamızın soluk borusundan çıkardık. Hastamız rahat nefes almaya başladı"

Hasta Nuray Lütfiye Kalaycı:

"Son 1 yıldır çok zor nefes alıyordum, ameliyat sonrası kendime geldim"

(Tezcan Ekizler/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye'den 136 ülkeye fiber optik ürün ihracatı

Telkotim Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Veli Uysal:

"Fiber optik kablo ve aksesuarları konusunda depar atmış durumdayız. Uzak Doğu bu konuda bizi şaşkınlıkla izliyor"

"(Fiber optik altyapı) Türkiye genelinde yüzde 20'lerdeyiz, daha çok yol katetmemiz gerekiyor. Her geçen gün bu oran çok hızlı ilerliyor, çok hızlı büyüyor"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

6- EBRD, Türkiye'ye 500 milyon avro "yeşil" finansman sağlayacak

EBRD Finansal Kurumlardan Sorumlu Türkiye Başkan Vekili Arthur Poghosyan:

"Bu miktar, bankanın Türkiye'de bugüne kadarki enerji verimliliğiyle ilişkili fonları arasında en büyüğü"

"Fonun büyüklüğü ve dizaynı, Türkiye'nin yeni iklim taahhütleriyle uyumlu"

"GEFF kapsamında sağlanacak finansmanın belli bir zaman limiti yok. Banka ve leasing şirketlerinin taleplerine bağlı ilerlenecek"

(Nuran Erkul Kaya/ Ankara)

7- Gezmek için gittiği Sultanahmet Camisi, Arjantinli Buzarquis'in Müslüman olmasına vesile oldu

Psikolog Abel Buzarquis:

"İlk kez ezanı hoparlörlerden duyduğumda, durdum ve 'hava saldırısı' dedim. Etrafıma bakıyordum acaba ne olacak diye. Sonra fark ettim ki insanlar gayet sakin, normal bir şey, hiçbir problem yok. O zamana kadar hayatımda hiç ezan sesi duymamıştım, ilk kez Türkiye'de duydum"

"Türkiye'nin içinize çektiğiniz havasında İslam var. Bir parfüm gibi, onu görmüyorsun ama kokluyorsun"

(Muhammed Emin Canik/Buenos Aires) (Fotoğraflı/Görüntülü)

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