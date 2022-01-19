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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Ocak 2022 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Ocak 2022

19.01.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Ocak 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı iklim değişikliğine karşı 7 bölgenin tarımsal analizini çıkardıİklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mevcut durumu analiz ederek, çözüm önerileri geliştiren Bakanlık, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, iklim değişikliğine...

6 Nisan 1920

1- Tarım ve Orman Bakanlığı iklim değişikliğine karşı 7 bölgenin tarımsal analizini çıkardı

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mevcut durumu analiz ederek, çözüm önerileri geliştiren Bakanlık, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, iklim değişikliğine dayanıklı ürünlerin tercih edilmesi ve rüzgar perdelerinin oluşturulmasının önem taşıdığını bildirdi

(Zeynep Canlı/Mustafa Çalkaya/Ankara)

2- FETÖ'nün MİT tırları üzerinden hükümete kurduğu kumpasın ardından 8 yıl geçti

Doğrudan hükümeti ve MİT'i hedef alan, FETÖ'nün planlı örgütsel organizasyonu MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin aralarında savcılar ve eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da bulunduğu 18 sanığa 4 yıl 7 ay ile 26 yıl arasında verilen hapis cezaları onandı

Yargıtay'daki davanın yanı sıra olayla bağlantıları tespit edilen çoğu asker FETÖ'nün mahrem ve sivil imamları hakkında İstanbul, Adana, Mersin'de soruşturmalar yürütüldü, davalar açıldı

(Murat Kaya/İstanbul)

3- Biden'ın ilk yılında Amerikan ekonomisine "yükselen enflasyon" damgasını vurdu

Başkanlığının ilk yılında Kovid-19 salgınının yaralarını sarmaya çalışan Biden'ı en çok zorlayan alanlardan biri ekonomi oldu

Ekonomik toparlanmayı sağlamak için mücadele veren Biden, ilk yılının önemli bir bölümünde altyapı ile sosyal harcama paketlerini hayata geçirmek ve neredeyse 40 yılın zirvesine ulaşan enflasyonu kontrol altına almak için uğraştı

(Dilara Zengin/Washington)

4- Türkiye'nin ilk grafen seri üretim tesisinin ürünleri 80 ülkeye ulaşıyor

Nanografi Nanoteknoloji AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Deli:

"Yatırımımızın gerek kilogram başına elde ettiğimiz ihracat gelirini gerekse katma değerli ürün üretimine bağlı olarak personel istihdamını ve ülkeye döviz girdisini artıracağına inanıyoruz"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

5- "Influencer"ların reklamları yapay zeka kullanılarak taranacak

Reklamverenler Derneği ve Dijital Pazarlama İletişim Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Pura:

"Başta yasal düzenlemeler olmak üzere öz denetim esaslarına uygunluk hızlı ve kolay biçimde takip edilecek, yanıltıcılıkla ilgili gerekli aksiyonlar zamanında alınacak ve tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçilecek"

(Deniz Çiçek/Ankara)

6- Turistler, beyaza bürünen Kapadokya'yı gökyüzünden keşfediyor

Maldivlerden gelen turist Mariana Fathief:

"Kapadokya çok güzel. Buraya geldiğimde balon turunun olmama ihtimali beni üzüyordu. Ama bu güzel manzarada uçabildik"

Singapurlu turist Dylan Tean:

"Güneşin doğuşunu gökyüzünden görmek ve tüm vadileri havadan izlemek harika"

(Behçet Alkan/Nevşehir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Hamza Celepoğlu, Sevgi Ceren, turist, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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