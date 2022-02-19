ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Şubat 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan "ayrım yapmadan aşınızı olun" çağrısı:

"Omicron ağır olmayabilir ama bir sebebi de Omicron'a yakalananların çoğu aşılı. Aşılı olunca da tabii ağır seyretmiyor. Ben aşılı olduğum için pek korkmuyorum artık"

"Bugün senin sıran geldi, aşı olacaksın. Aşı için sıraya girdim. Bana aşı yapıldı ve ben hangi aşının yapıldığını bilmiyordum. Sormaz Amerikalı, ne varsa onu verecek"

(Selma Kasap/Ankara) (Görüntülü)

2- İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu

Geçen ay 2. el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 19 bin 553 satışla Volkswagen olurken, Renault 11 bin 348 satışla ikinci ve Fiat da 10 bin 960 adetle üçüncü sırada yer aldı

En çok tercih edilen binek otomobil modelleri sırasıyla Clio, Passat ve Egea, hafif ticaride ise Doblo, Fiorino ve Ford Transit/ Tourneo Courier oldu

Ocakta online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 82 gün olurken, en hızlı satılan marka 69 günle Fiat şeklinde belirlendi

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

3- Büyük teknoloji şirketleri ekonomik ve siyasi güçlerini hızla artırıyor

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu:

"Salgın sonrası dünya çapında sosyal medya araçlarını kullanan 4,5 milyardan fazla insan var. Bu dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 57'sine tekabül ediyor"

"(Büyük teknoloji şirketlerinin) Karar vericiler, siyasiler ve toplum üzerindeki etkileri şirketlerden çok hükümete benziyor"

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

4- Türkiye küresel lojistik üssü olma noktasında ilerliyor

Asset Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur Tekin:

"Türkiye'nin global oyuncu olma hedefiyle 20 yıllık yatırım döneminde başta İstanbul Havalimanı gibi ulaşımda gerçekleştirdiği dev ve önemli yatırımlar lojistik sektörünü sonuna kadar heyecanlandırdı"

"Türkiye bölgesel bir lojistik üssü olmaktan ziyade küresel bir lojistik üssü olma noktasında ilerliyor"

(Muhammet Emin Horuz/İstanbul)

5- Düğün fotoğrafları artık stüdyoda değil platoda çekiliyor

Platonun kurucusu ve sahibi Duran Gül:

"Çiftlerin farklı mekanlarda çekilmiş fotoğraf isteklerine biz fotoğrafçıların çözümü, özel platolar oldu"

Plato Fotoğrafçısı Ramazan Bulut:

"Plato çekimleri adıyla tanınan konsept çekimlerine sadece İstanbul ve Marmara bölgesinde değil insanlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de büyük ilgi duyuyorlar"

(Mutlu Bozdağ/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

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