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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Aralık 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Aralık 2021

02.12.2021 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Aralık 2021

Bakan Özer, 20. Milli Eğitim Şurası'nı ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu AA'ya değerlendirdi: "(Şurada alınacak tavsiye kararları) Bu kararları ve bu çerçevede atılan her adımı, raporlarla tüm kamuoyuyla, şura üyeleriyle paylaşacağız.

6 Nisan 1920

1- Bakan Özer, 20. Milli Eğitim Şurası'nı ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu AA'ya değerlendirdi:

"(Şurada alınacak tavsiye kararları) Bu kararları ve bu çerçevede atılan her adımı, raporlarla tüm kamuoyuyla, şura üyeleriyle paylaşacağız. Dolayısıyla bu şuranın daha önceki şuralardan farkı belki de bu olacak"

"Gelen görüşlerle görmediğimiz noktaları veyahut yanlış değerlendirdiğimiz noktaları ortak bir kolektif akılla tekrar kontrol etme imkanımız olacak. Dolayısıyla alınan ortak kararları da rahat bir şekilde uygulamaya geçireceğiz"

"(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Yeni başlayan öğretmenlerimizin 3+1 mecburi hizmet yükümlülüğü devam edecek. Onun haricindeki özlük hakları, atamalar, disiplin süreçleri, tayinler diğer tüm süreçler artık kadrolu öğretmenlerle eşit hale gelmiş olacak"

"10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, yüksek lisans yapmışsa alanı ne olursa olsun tezli olsun tezsiz olsun, uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf olacaklar"

"Önümüzdeki yıllarda öğretmenlerimizin, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine çok yoğun bir şekilde yöneleceklerine inanıyorum"

(Selma Kasap/Sefa Şahin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye-Interpol ilişkilerinde yeni dönem başladı

Interpol'ün İcra Komitesine seçilen Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanı Selçuk Sevgel:

"Gerçekten Türkiye ile İnterpol'ün ilişkileri bağlamında yeni bir sayfa açılmış oldu. Uzun bir süredir İcra Komitesi'nde bir temsiliyetimiz yoktu"

"Türk Emniyet teşkilatı, Interpol'ü en aktif kullanan üye ülkelerden birisi. 2 bin 213 aktif kırmızı bültenimiz mevcut. Bunun 805'i terör suçlarından, 822'si asayiş suçlarından, 586'sı da kaçakçılık suçlarından oluşuyor"

"15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminden sonra terör örgütü mensuplarına yönelik yaptığımız kırmızı bülten taleplerimizin hemen hemen hiçbiri Interpol tarafından işleme konulmadı. 839 kırmızı bülten talebimiz Interpol tarafından reddedildi"

"Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün FETÖ terör örgütünün ne kadar tehlikeli bir terör örgütü olduğunu, terör örgütünün dışında istihbarat örgütü olduğunu eninde sonunda onlar da anlayacak"

(Sertaç Bulur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- "Umut Evleri" engellileri toplumla kaynaştırıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engellilerin, toplumla kaynaşmasını sağlayabilmek amacıyla müstakil evlerde veya apartman dairelerinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için hayata geçirilen "Umut Evleri"nden bakım ihtiyacı bulunan engelliler yararlanabiliyor

Umut Evleri'nde bir evde 4 ila 6 engellinin bakımı, evde bakım görevlilerinin refakatinde ve mesleki personelin gözetiminde sağlanıyor

Halen ülke genelinde 152 Umut Evi'nde 843 engelliye ev ortamında bakım hizmeti veriliyor

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

4- Omicron tehlikesi zengin ülkeler üzerindeki "aşı patenti" baskısını artırdı

Kovid-19 salgını yaklaşık 2 yıldır dünyayı tehdit etmeye devam ederken, salgını durdurmak için uluslararası kuruluşların olağanüstü bir kararla aşı lisanlarını insanlığın ortak kullanımına açması yönündeki tartışmalar yeniden alevlendi

Fikri mülkiyet hakkı kurallarından geçici olarak feragat etme önerisi, büyük ilaç şirketlerinden ve söz konusu şirketlerin merkezlerinin bulunduğu ülkelerinden şiddetli muhalefetle karşılaşmaya devam ederken, bu ülkeler patentlerin kaldırılmasının inovasyonlarını ve yıllarca süren yatırımları engelleyebileceğini savunuyor

DSÖ gibi örgütler ise Omicron varyantının insanlığın durumunun ne kadar tehlikede ve riskli olduğunun gösterdiğini, Kovid-19 aşılarının ülkelere adil şekilde dağıtılması gerektiğini vurguluyor

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

5- Ceren Özdemir'in anıları odasında bıraktığı gibi yaşatılıyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 3 Aralık 2019'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in ailesinin acısı tazeliğini koruyor

Baba Yılmaz Özdemir:

"Biz yaşadığımız müddetçe bu oda aynı şekilde kalacak. Hiçbir şeyine dokunmadığımız gibi aynı şekilde her şeyi yerli yerinde bıraktığı gibi duruyor. Enstrümanlar olsun, kitapları, kaleme aldığı notları, rujları her şeyi burada"

"Sosyal hayatı geniş bir çocuktu. İnsanları çok severdi, hayvanları çok severdi. Canlıların incinmesini kesinlikle istemezdi. Biz de onun anısını bu şekilde odasıyla beraber yaşatmayı düşünüyoruz"

(Eyüp Elevli/Ordu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Kalbi iki kez duran hastadan ambulans ekibine "hayat" teşekkürü

İzmir'de evinde kalbi duran Yahya Kemal Kaynar, müdahaleleriyle kendisini hayata bağlayan 112 Acil Sağlık ekibiyle bir araya geldi

Kaynar:

"Sabah güneşi görmek, nefes almak ve sevdiklerinizle kahvaltı yapmak çok güzel bir duygu"

Paramedik Yazgül Polat:

"Dönme ihtimali bilimsel olarak çok düşük olan hastamızı sağlığına kavuşturmak ve bugün bize teşekkür etmesi çok güzel bir şey"

(Tezcan Ekizler/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Türkiye Motosiklet Federasyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun tarihi başarısının sevincini yaşıyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar:

"Bizi en fazla mutlu eden, göğsümüzü kabartan ve bir ilki yaşatan Dünya Superbike Şampiyonluğunu kazanan Toprak Razgatlıoğlu'nun başarısı oldu"

"Gelecek 10 yılda da Toprak, her zaman birincilik potansiyeli olan dünya sporcularından birisi"

"Afyonkarahisar'da Dünya Superbike organizasyonunun yapılabileceği kalitede yarış pistinin de projeleri hazır hayata geçireceğiz"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Aralık 2021 - Son Dakika


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