ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Haziran 2022

6 Nisan 1920

1- Küresel gıda krizinin çözümünde "İstanbul planı" hazır

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi sonucu Birleşmiş Milletler çatısı altında yol haritası hazırlandı

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin katılımıyla önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıda bölgedeki deniz mayınlarının temizliği başta olmak üzere gemilerin güzergahı, sigortası, güvenliği gibi konular detaylı şekilde değerlendirilecek

İstanbul'da kurulması planlanan komuta merkezi mekanizması sayesinde, Rusya ve Ukrayna'nın elindeki yaklaşık 20 milyon tonluk tahılın küresel pazarlara ulaştırılması sağlanacak

(Hasan Ay/Ankara)

2- Yapay zeka ASENA, uyuşturucunun izini sürüyor

Suçluların geliştirdiği yöntemler dahil binlerce verinin girildiği ASENA yazılımının tespit ve öngörüleri doğrultusunda yapılan soruşturmaların ardından düzenlenen operasyonlarda, tonlarca uyuşturucu, silah ve suç unsuru ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, milli imkanlarla geliştirilerek 14 ay önce hizmete alınan yazılım sayesinde narkotik dahil 3 bin 795 suçun ortaya çıkarıldığını bildirdi

(Sertaç Bulur/Ankara) (Fotoğraflı)

3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin "vurucu güçleri" Kayseri'de yeni teknolojiye kavuşuyor

Tanklar ile tank kurtarıcı ve zırhlı personel taşıyıcılar, Kayseri'de konuşlu 2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde modernize ediliyor

Fabrika Müdürü Albay İbrahim İlhan Coşkun:

"2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin bir birliği olmanın ve yüklendiği görevlerin haklı gururu ve onuru içerisindedir"

(Müzahim Zahid Tüzün/Kayseri) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in başkanı Çemezov, AA'ya konuştu:

"Rus finans sektörünü, sanayisini, vatandaşlarını, kültürünü ve sporunu ortadan kaldırmak için iyi planlanmış bir savaş var"

"Eskiden ithal ettiğimiz çok sayıda malın yerine bağımsız bir şekilde yenilerini koyuyoruz. Buna, otomotiv endüstrisi, uçak yapımı, elektronik ve diğer alanlar için bileşenler dahildir"

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

5- FAO'dan "gıda darlığı kapıda" uyarısı

BM Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktör Asistanı Abdul Hakim Elwaer:

"Kovid ile birlikte tedarik zincirleri kesintiye uğradı. Bütün ülkeler dezavantajların ortaya çıkmasıyla gıda tedarikinde büyük bir tehdit olduğunu fark etti"

"Kıtlık olmayacak, fakat özellikle düşük kapasiteye sahip ülkeler için oldukça uzun bir süre gıda darlığı kesinlikle olacak"

(Gökhan Ergöçün/Şarm El Şeyh)

6- Moda endüstrisinin atık ve atıl ürünleri yenilenerek çevre ile ekonomi için şans oluyor

Üretim, teşhir, deneme, satış veya iade sırasında kusurlu hale gelen giyim eşyalarını firmalardan toplayarak yeniden değerlendiren Nivogo Yenileme Merkezi, 15 ayda 300 binin üzerinde ürünü yeniden kullanılabilir duruma getirdi

Nivogo Kurucu Ortağı Arnas Akbaş:

"Merkeze gelen ürünlerin yüzde 88'ini kurtarabiliyoruz. Yüzde 12'lik kısımda kalan ürünler için yapabilirsek o ürünlerden yeni bir ürün oluşturmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey yapamıyorsak üzerindeki değerli bütün parçaları söküp, sonraki tadilat işlemlerinde kullanmak üzere gerekli ayrıştırmaları yaparak ürünü geri dönüşüm tesislerini yolluyoruz"

(Biriz Özbakır/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Dünyada kişi başına düşen ortalama bisiklet sayısı en fazla Hollanda'da

Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla BM Genel Kurulu 2018'de 3 Haziran'ı "Dünya Bisiklet Günü" ilan etti

İsviçre genelinde her 100 hanenin 69'unda en az bir bisiklet bulunurken, Almanya'da 81 milyon bisiklet var

(Abdullah Aşıran/Rotterdam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Doğanın en sevdiği ulaşım aracı: Bisiklet

Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik:

"Araçların yolcu kapasiteleri baz alınarak hesaplandığında bir yolcu, doğaya, bisikletle kilometre başına ortalama 16 gram, otomobille 55 gram, motosikletle 72 gram, otobüsle 68 gram ve uçakla 285 gram karbondioksit salıyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Grafikli)

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