ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Mart 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Mart 2022

02.03.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Mart 2022

Türkiye'de yaklaşık 10 milyon konutun deprem sigortası yokDeprem bölgesinde yer alan Türkiye'de 20 milyon 32 bin konuttan sadece yüzde 52,70'inin Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyorZorunlu deprem sigortalılık oranı en yüksek iller yüzde 82,80 ile Bolu, yüzde 80,50 ile Yalova ve...

6 Nisan 1920

1- Türkiye'de yaklaşık 10 milyon konutun deprem sigortası yok

Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de 20 milyon 32 bin konuttan sadece yüzde 52,70'inin Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor

Zorunlu deprem sigortalılık oranı en yüksek iller yüzde 82,80 ile Bolu, yüzde 80,50 ile Yalova ve yüzde 76,60 ile Tekirdağ olurken, sigortalılık oranının en düşük olduğu iller yüzde 13,30 ile Hakkari, yüzde 29 ile Gümüşhane ve yüzde 30,20 ile Muş olarak belirlendi

DASK'ın kurulduğu Eylül 2000'den bu yana meydana gelen depremler sonrasında hasar sahiplerine yapılan ödeme 1 milyar 159 milyon lira oldu

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

2- 5G projelerinin Türkiye'nin bilişim ihracatını 3'e katlaması planlanıyor

GTENT Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören:

"Türkiye'de 5G için senede 3 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Biz bunun en az yüzde 50'sini hedefliyoruz"

"Şu anda Türkiye'nin bilişim ihracatının senede 2-3 milyar dolar olduğunu düşünürseniz biz bunu (5G ihracatı ile) 3'e katlamayı hedefliyoruz"

(Abdulkadir Günyol/Barselona)

3- İhracatı Geliştirme AŞ, ilk destek paketiyle 22 milyar liralık kredi hacmi hedefliyor

İGE AŞ, hazırladığı "Özkaynak Destek Paketi" ile KOBİ niteliğindeki ihracatçılara kurum öz kaynaklarından verilecek kefaletler yoluyla Eximbank tarafından kredi kullandırılmasını sağlayacak

İhracatçılar, üst limiti 10 milyon lira olarak belirlenen kredi imkanından yararlanmak için 31 Mayıs'a kadar başvurabilecek

(Deniz Çiçek/Ankara)

4- Son 6 yıldaki afetler sonrası 2,5 milyon bağımsız bölümde hasar tespit çalışması yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonundaki çalışmalar kapsamında, "ağır hasarlı" ve "acil yıkılacak" binalardaki 25 bin 471 bağımsız bölümün yıkım işlemi tamamlandı

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

5- Hindistan, Rusya- Ukrayna savaşında hassas denge gütmeye çalışıyor

Hindistan'ın Ukrayna-Rusya savaşındaki tutumu, Yeni Delhi'nin komşuları Pakistan ve Çin ile çatışmalarında enerji, silah ve destek için " Moskova'ya güven" olarak nitelendiriliyor

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne (SIPRI) göre, 2016-2020 arasında Rusya'nın silah ihracatının yaklaşık yüzde 23'ü Hindistan'a gitti ve aynı dönemde Rusya'nın Hindistan'ın silah ithalatındaki payı yüzde 49 olarak gerçekleşti

(Muhammet Nazım Taşçı/İslamabad)

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Türkiye, Deprem, Yalova, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Mart 2022 - Son Dakika


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